　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44405.03　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
43873.04　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42051.55　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41962.72　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41298.53　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40052.39　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39762.21　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39698.07　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38619.18　　均衡表雲上限(日足)
38423.30　　200日移動平均線
38367.15　　均衡表雲下限(日足)
38305.96　　75日移動平均線
38225.89　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38142.07　　26週移動平均線
37344.59　　13週移動平均線
37272.03　　均衡表雲上限(週足)
36689.56　　25日移動平均線
36482.53　　均衡表雲下限(週足)
36231.74　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35617.56　　新値三本足陽転値
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35187.11　　均衡表転換線(週足)
35153.24　　ボリンジャー:-1σ(25日)
34991.11　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34506.72　　均衡表転換線(日足)
34506.72　　均衡表基準線(日足)
34436.83　　6日移動平均線
34321.42　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33616.92　　ボリンジャー:-2σ(25日)
32637.63　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32411.09　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32080.60　　ボリンジャー:-3σ(25日)

31136.58　　★日経平均株価7日終値

30284.15　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　 9.08(前日12.25)
ST.Slow(9日)　　10.65(前日 9.51)

ST.Fast(13週)　　9.58(前日21.19)
ST.Slow(13週)　 20.11(前日24.52)

［2025年4月7日］

株探ニュース