

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44405.03 ボリンジャー:＋3σ(13週)

43873.04 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42051.55 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41962.72 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41298.53 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40052.39 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39762.21 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39698.07 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38619.18 均衡表雲上限(日足)

38423.30 200日移動平均線

38367.15 均衡表雲下限(日足)

38305.96 75日移動平均線

38225.89 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38142.07 26週移動平均線

37344.59 13週移動平均線

37272.03 均衡表雲上限(週足)

36689.56 25日移動平均線

36482.53 均衡表雲下限(週足)

36231.74 ボリンジャー:-1σ(26週)

35617.56 新値三本足陽転値

35595.49 均衡表基準線(週足)

35187.11 均衡表転換線(週足)

35153.24 ボリンジャー:-1σ(25日)

34991.11 ボリンジャー:-1σ(13週)

34506.72 均衡表転換線(日足)

34506.72 均衡表基準線(日足)

34436.83 6日移動平均線

34321.42 ボリンジャー:-2σ(26週)

33616.92 ボリンジャー:-2σ(25日)

32637.63 ボリンジャー:-2σ(13週)

32411.09 ボリンジャー:-3σ(26週)

32080.60 ボリンジャー:-3σ(25日)



31136.58 ★日経平均株価7日終値



30284.15 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 9.08(前日12.25)

ST.Slow(9日) 10.65(前日 9.51)



ST.Fast(13週) 9.58(前日21.19)

ST.Slow(13週) 20.11(前日24.52)



［2025年4月7日］



株探ニュース

