ExWHYZが2025年4月5日(土)深夜、オールナイトイベント〈ExWHYZ presents ‘CLUB Ex Vol.1’〉を東京・渋谷 Spotify O-EASTにて開催した。到着したレポートをお届けする。若者たちで溢れかえる渋谷のクラブ街の中心地にあるSpotify O-EASTには、会場を埋め尽くすほどの観客が集っていた。これまでExWHYZはオールナイトイベントを過去2回行ってきたが、〈CLUB Ex〉はExWHYZがレギュラーパーティーとして主催する新たなオールナイトイベントであり、1300人キャパでの開催はこれまでのオールナイト史上最大規模となるがチケットは完売となった。

2025.4.5(土)(25:30 open/ 26:30 start)出演: ExWHYZGUEST:DONGROSSO / パソコン音楽クラブ■DONGROSSO1. SUKIYAKI2. NIPPON3. MY HARDCORE VALENTINE4. DRUG5. ANTI SOCIAL SOUNDSYSTEM6. BREAK A HABIT7. CHAS8. HUNGRY DRIVER.9. BOUROU10. BSMF11. MTHRFCKR■パソコン音楽クラブ1. PUMP2. UFO-mie(VIP)3. Niki Tiki4. Pleasse me(VIP)5. Rim Song6. Double Trouble7. Day After Day(Tech VIP Remix)8. Drama9. hikari (tofubeats & dj newtown “Let there be light” mix)10. INTERVAL(1234)11. Inner Blue(PMC168remix)12. Child Replay■ExWHYZ1. xYZ2. D.Y.D3. Unknown Sense4. ANSWER [メドレー]5. Des Speaching [メドレー]6. 虜 [メドレー]7. メトロノーム [メドレー]8. Obsession [メドレー]9. SHOWTIME10. Day after Day (パソコン音楽クラブカバー)11. Wanna Dance12. Our Song

リリース情報



1st Single「iD」2025.07.30 Drop.CD予約:https://lnk.to/ExWHYZ_iD_ec【初回生産限定盤】[CD+Blu-ray+PHOTOBOOK]¥9,091+税 (税込¥10,000)品番:UPCH-89606【DVD 盤】[CD+DVD]¥4,545+税 (税込¥5,000)品番:UPCH-89607【通常盤】[CD]¥1,363+税 (税込¥1,500)品番:UPCH-80624<収録内容>■CD(全形態共通):「iD」「SHOWTIME」含む全4曲収録予定■Blu-ray収録内容 (初回生産限定盤)_Live MovieExWHYZ YouTube Live2024.11.19 WOMB LIVExANADUBLAZENOT SORRYObsessionUnknown SenseメトロノームSweet & SourShall WeYou & MeANSWERExWHYZ TOUR 2024 'HOPE'2024.12.27 Zepp DiverCity [Tokyo]DresscodeNIGHT COASTERObsessionThere’s no limitsNOT SORRYFIRST STEPxANADUBLAZEメトロノーム教えないANSWER [Seiho Remix]Our SongUnknown SenseWalk this waySweet & SourYou & MeEverythingSTAY WITH MeShall Wepresent [ExWHYZ Ver.]ドラマSHOW TIME初回生産限定盤のみメンバー副音声収録Bonus Contents教えない [for ‘HOPE’]Thema of ‘HOPE’■DVD収録内容 (DVD盤)_Live MovieExWHYZ TOUR 2024 'HOPE'2024.12.27 Zepp DiverCity [Tokyo]DresscodeNIGHT COASTERObsessionThere’s no limitsNOT SORRYFIRST STEPxANADUBLAZEメトロノーム教えないANSWER [Seiho Remix]Our SongUnknown SenseWalk this waySweet & SourYou & MeEverythingSTAY WITH MeShall Wepresent [ExWHYZ Ver.]ドラマSHOW TIME