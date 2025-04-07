¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û¡Ö¾õÂÖ¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡¡¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢£¸Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ÇÀèÈ¯¤Ø
¡¡²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬£¸Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¡££·Æü¤Ï²£¿Ü²ì»Ô²ÆÅçÄ®¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¡Ö£Ä£Ï£Ã£Ë¡×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¡¢¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ï£·²ó£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤¬Áê¼¡¤®£³Ï¢ÇÔ¤È¶ì¤·¤à¡£±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡£µð¿Í¤Ï¹ÃÈåÁª¼ê¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£