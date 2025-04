ExWHYZが2025年4月5日(土)深夜、オールナイトイベント〈ExWHYZ presents CLUB Ex Vol.1〉を東京・渋谷 Spotify O-EASTにて開催した。オフィシャルレポートを掲載する。若者たちで溢れかえる渋谷のクラブ街の中心地にあるSpotify O-EASTには、会場を埋め尽くすほどの観客が集っていた。これまでExWHYZはオールナイトイベントを過去2回行ってきたが、〈CLUB Ex〉はExWHYZがレギュラーパーティーとして主催する新たなオールナイトイベントであり、1300人キャパでの開催はこれまでのオールナイト史上最大規模となるがチケットは完売となった。

2時35分。トップバッターとして登場したのは、森、チョモによる2人組グループ・どんぐりずと大沢伸一のソロプロジェクトMONDO GROSSOによる合体ユニット、DONGROSSO。スーツを身に纏いグラスを手にした大沢伸一、森、チョモが登場すると、オールドスクールなヒップホップチューン「SUKIYAKI」でライブをスタート。ハードなキック音が心地よい「NIPPON」など、4月23日に配信リリースされる1stアルバム『ANTI SOCIAL SOUNDSYSTEM』収録曲を中心に、既発曲にとどまらず未発表曲も披露していく。大沢が「諸事情でアルバムタイトル曲がアルバムに収録されないので、ここでやります」と語り、「ANTI SOCIAL SOUNDSYSTEM」を披露。さらに、客演で登場したRHYMEが「CHASって何?」と寝転びながら「CHAS」を歌うなど、縦横無尽なパフォーマンスで観客の熱を引き上げる。チョモが「中指立てる準備できたか?」と投げかけると、ユニット結成前にMONDO GROSSOへどんぐりずがボーカル参加した「BSMF」、重層的な音の上で「ふざけるな ふざけるなよ 見極めろ 見極めろよ」と歌う「MTHRFCKR」などで会場の熱気をさらに高め、最高潮の中、DONGROSSOは挨拶を交わしながらステージを後にした。続いて登場したのは、柴田碧と西山真登からなるDTMユニット、パソコン音楽クラブ。アナログシンセサイザーや音源モジュールのサウンドをベースにエレクトロニックミュージックを制作する2人は、「朝まで駆け抜けましょう!」という叫びとともにライブをスタート。ノンストップで楽曲を繋げるライブセットを、ステージ上に並べられたハードウェアを一心不乱に操りながらサウンドを増幅していく。「UFO‐mie」では、ステージ後方のモニターに踊る宇宙人の姿が映し出され、2人の動きがリアルタイムで同期されたエフェクト映像が流れるなど、視覚的にも観客を楽しませる。ライブ後半にはトラブルで音が止まる場面もあったが、「パソコンにはトラブルがつきものです! 頭からもう一回いきましょう!」と、その場ならではの一体感を生み出した。「今日はめちゃめちゃ楽しいです! どんな音楽でも楽しんでくれる最高のお客さんたちです!」と感謝を伝えつつ、メロウでセンチメンタルな楽曲「Child Replay」をプレイし、大きな拍手を背にステージを後にした。4時14分。最後に登場したのは、本パーティの主催者・ExWHYZ。「xYZ」のイントロが流れると客席から大歓声が沸き起こった。スクリーンには「XYZ」と大きな文字が流れ、レーザーが会場を照らす。身体を貫くような重低音とともに、普段のライブとは違う黒を基調とした本日限りの衣装に身を包んだyu-ki、mayu、maho、mikinaが登場し、マスター(※ExWHYZのファンの呼称)たちの興奮も一段と高まった。4人はダンスとともに「D.Y.D」を妖艶な雰囲気で歌唱し、続くアシッドチューン「Unknown Sense」でフロアをさらなる熱狂へと導く。ギターのバッキングから始まるSeihoプロデュースのエレクトロチューン「ANSWER」、大沢伸一プロデュースによる近未来感あふれる「Des Speaching」、Seiho作編曲による「虜」、ドラムンベースを取り入れたエモーショナルな「メトロノーム」とメドレーで畳みかけると、yu-kiが「まだまだ元気ですか? マスター全員でかかってこいや!」と叫んだ。80KIDZによるアグレッシヴなアシッドハウスチューン「Obsession」では、マスターたちの腕に巻かれたカラーライトが会場を彩った。mikinaの「見逃さないで」という囁きに歓声が上がると、ミクスチャーロックの「SHOWTIME」へ繋ぐとフロアは深夜とは思えない盛り上がりを見せた。yu-kiが「すごい熱気じゃん。大丈夫?」とフロアに声をかけると、mikinaは「みんなが元気なのは、お二方のパフォーマンスが最高だったから」と感謝を伝えた。そして、この日の出演者たちと楽曲制作を行うことを我慢できずに明かすと、「特別な夜だからさ」というmikinaの言葉から、パソコン音楽クラブの名曲「Day After Day」をカバー。この日のために振り付けもメンバー全員でつけたという同曲に、マスターたちの手が左右に揺れた。青いライトに照らされる中、大沢伸一プロデュースのExWHYZのデビュー曲「Wanna Dance」を披露し、最後は2007年に大沢がリリースしたゼロ年代のダンスミュージックを代表するアンセム「Our Song」をパフォーマンス。メンバー4人とマスターたちによる大合唱が巻き起こった。そして、深い多幸感の中、4人は手をつなぎ深くお辞儀をし、「オールナイトvol.2でお会いしましょう!」と笑顔でステージを後にした。DONGROSSO、パソコン音楽クラブ、ExWHYZ。この3組が最高のパフォーマンスと化学反応を起こしたのは、オールナイトイベントだったことも大きかっただろう。観客たちは終始、身体を揺らし、飛び跳ね、盛り上がり続けた。こうした組み合わせでのパーティを開催できるのはExWHYZならではだし、彼女たち以外にこの熱量を作り出せるグループはいないに違いない。早くも第2回の開催が待ち遠しくなる、記念すべき一夜となった。Text:Hiroo NishizawaPhoto:sotobayashikentaExWHYZ presents ʻCLUB Ex Vol.1ʼ2025.4.5(土)(25:30 open/ 26:30 start)出演:ExWHYZGUEST:DONGROSSO / パソコン音楽クラブ<SETLIST>DONGROSSO1. SUKIYAKI2. NIPPON3. MY HARDCORE VALENTINE4. DRUG5. ANTI SOCIAL SOUNDSYSTEM6. BREAK A HABIT7. CHAS8. HUNGRY DRIVER.9. BOUROU10. BSMF11. MTHRFCKRパソコン音楽クラブ1. PUMP2. UFO-mie(VIP)3. Niki Tiki4. Pleasse me(VIP)5. Rim Song6. Double Trouble7. Day After Day(Tech VIP Remix)8. Drama9. hikari (tofubeats & dj newtown ”Let there be light” mix)10. INTERVAL(1234)11. Inner Blue(PMC168remix)12. Child ReplayExWHYZ1. xYZ2. D.Y.D3. Unknown Sense4. ANSWER [メドレー]5. Des Speaching [メドレー]6. 虜 [メドレー]7. メトロノーム [メドレー]8. Obsession [メドレー]9. SHOWTIME10. Day after Day (パソコン音楽クラブカバー)11. Wanna Dance12. Our Song<ライブ情報>ExWHYZ3周年記念公演ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live Our Step→Future2025年8月2日(土)LINE CUBE SHIBUYA開場:16:00 開演:17:00詳細:https://www.exwhyz.jp/news/detail/43219WxWHYZ TOUR 2025 (unfinished) odds and ends5月3日(土)DIME [香川] ※SOLDOUT5月5日(月祝)DRUM Be-1 [福岡]5月17日(土)LIVE VANQUISH [広島]5月18日(日)Electric Lady Land [愛知] ※SOLDOUT6月13日(金)KASHIWA PALOOZA [千葉] ※SOLDOUT6月15日(日)KOBE Harbor Studio [兵庫]6月24日(火)LIVE HOUSE FEVER [東京] ※SOLDOUT7月4日(金)SPiCE SAPPORO [北海道] ※SOLDOUT7月5日(土)OTARU GOLDSTONE [北海道]7月18日(金)darwin [宮城] ※SOLDOUT7月19日(土)NEXS [新潟] ※SOLDOUT詳細 https://www.exwhyz.jp/news/detail/38271ExWHYZオフィシャルHP: https://www.exwhyz.jp/