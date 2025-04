東京モノレールが「サンリオキャラクター大賞 東京モノレール スタンプラリー」を開催!

スタンプラリーに参加して推しのキャラクターに投票できるほか、ノベルティプレゼントも実施されます☆

サンリオキャラクター大賞 東京モノレール スタンプラリー

開催期間:2025年4月10日(木)11:00〜5月24日(土)終電

※サンリオキャラクター大賞の投票期間とは異なります

スタンプのキャラクター:ハローキティ、ポムポムプリン、クロミ、リトルツインスターズ、ポチャッコ、シナモロール、マイメロディ

スタンプ設置個所・ゴール駅:



東京モノレールが「2025年サンリオキャラクター大賞」の開催にあわせ、「サンリオキャラクター大賞 東京モノレール スタンプラリー」を実施!

東京モノレールの駅・沿線施設に設置したスタンプを全7個集めると、オリジナルノベルティがもらえます。

また、サンリオキャラクター大賞投票に必要なカード(1枚につき1票投票可能)3枚ももらえるので、推しキャラクターへの投票もできます☆

スタンプラリー参加方法は、スタンプ設置箇所でスタンプ台紙(A4サイズ)にスタンプを押して、全7個を集めます。

ゴール箇所にて、賞品のオリジナルノベルティおよびサンリオキャラクター大賞投票に必要なカード3枚が貰えます。

貰ったカードの2次元コードを自分のスマートフォンで読み込んで、専用WEBサイトから投票することができます。

※一度投票したカードは無効になります

※オリジナルノベルティ、サンリオキャラクター大賞投票に必要なカードは数量限定です

※スタンプ台紙は1人1枚。2枚以上お持ちの場合でも賞品のオリジナルノベルティは1個のみのお渡しです

※ご家族・ご友人などの分をまとめて引き換えることはできません

※スタンプ設置時間・賞品引換時間は変更になることがあります

スタンプラリー賞品「パスチャーム」

サイズ:縦86mm×横54mm

スタンプラリーゴール開設箇所:モノレール浜松町駅・羽田空港第2ターミナル駅

スタンプを7つ集めると、数量限定のオリジナルノベルティ「パスチャーム」がプレゼントされます!

表にも裏にも、人気の「サンリオキャラクターズ」がいる、楽しいデザインです☆

Wチャンス賞「オリジナル リトルツインスターズ(キキ&ララ)ぬいぐるみセット」

スタンプ台紙に記載の2次元コードを読み取り、アンケートに回答された方が参加できる「Wチャンス賞」

抽選で3名に東京モノレールオリジナルの「リトルツインスターズ(キキ&ララ)ぬいぐるみセット」がプレゼントされます。

サンリオキャラクター大賞「なかよしキャラさがし」企画に参加

東京モノレールのホームページ上に記載した「なかよしキャラ名」を見つけてください。

見つけることでサンリオキャラクター大賞の投票サイトで1回分投票ができます。

※ 「なかよしキャラさがし」投票については、2025年4月10日11時に東京モノレールホームページで公開予定

サンリオキャラクター大賞 パートナー部門に「モノルン」がエントリー

※このイメージは、前回(2024年)のバナーです

東京モノレールのキャラクターである、出会うと幸せが訪れると言われている幸運の青い鳥「モノルン」

「モノルン」が、2025年も「モノルン×リトルツインスターズ」としてパートナー部門へエントリーします!

※「パートナー部門」投票については、2025年4月10日11時に東京モノレールホームページで公開予定

「キキ&ララ モノレール」 トゥインクルツアー編成の運行

2021年11月からオリジナルラッピングで運行している「キキ&ララ モノレール」トゥインクルツアー編成の車内は四季がテーマ。

イルカさんやペンギンさん等の「キキ」と「ララ」の珍しいおともだちも登場して、それぞれの季節の装飾(1号車=春、2号車=夏、5号車=秋、6号車=冬)を彩ります。

車内には「星型(2種類)」「月型」のオリジナルつり革の設置も設置されています。

「キキ&ララ モノレール」のオリジナルグッズ

取扱箇所:モノレール浜松町駅、羽田空港第1・2・3ターミナル駅

モノレール浜松町駅、羽田空港第1・2・3ターミナル駅にて、「キキ&ララ モノレール」のオリジナルグッズも販売中。

「キキ&ララ モノレール」オリジナルグッズの一部を紹介していきます。

※商品数には限りがあるため、売り切れになることもあります

ステッカー・2枚セット

価格:500円(税込)

「リトルツインスターズ」と「モノルン」のキュートなステッカーセット☆

スマホのデコレーションなどにもぴったりです。

チャーム付きボールペンセット(赤・青)

価格:1,000円(税込)

かわいいチャームが付いたボールペンのセット。

自分用にも、お土産にもぴったりです☆

「サンリオキャラクターズ」のスタンプを集めて、ノベルティをもらって、推しキャラクターへ投票できる、お楽しみ満載のスタンプラリー!

「サンリオキャラクター大賞 東京モノレール スタンプラリー」は、2025年4月10日(木)から5月24日(土)までの開催です。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660038

※イベント内容や時間などは予告なく変更・中止となる場合があります

※スタンプラリーへの参加や撮影、グッズ購入の際は一旦改札を出てからとなります(途中下車はできません)

※ 土日祝日には、「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」や【モバイルSuica限定】「モノレール&都区内パス」も利用可能です

※駅・車内での写真撮影の際には、周囲に配慮してください

※「モノレール浜松町駅」でのグッズご購入には、クレジットカードも利用可能です

(その他の駅では現金のみでの取扱い。Suicaなどの交通系ICカードは利用不可)

