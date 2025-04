母の日に贈りたいマグや紅茶、ブーケなどが揃う「ムーミン」シリーズ「Time with Mamma(タイム ウィズ ママ)」が登場!

「ムーミンママ」や「ミムラ夫人」「フィリフヨンカ」などムーミン谷のママたちと、それぞれの子どもたちが一緒に過ごす様子を描いた、母の日に贈りたいやさしいデザインのシリーズです☆

「ムーミン」Time with Mamma(タイム ウィズ ママ)シリーズまとめ

販売店舗:

・ムーミンショップ(銀座店、大阪店、横浜店、名古屋店、二子玉川店)

・ムーミンショップ カジュアルエディション(札幌店、上野店、横浜店、天王寺店、京都店、コクーンシティ店、ミナモア広島店)

・ムーミンカフェ 軽井沢

・MOOMIN SHOP ONLINE

・ムーミンショップ 楽天市場店

※店舗により販売するグッズが異なります

母の日に向けた新シリーズ「Time with Mamma(タイム ウィズ ママ)」が登場!

母の日の贈りものにおすすめの新作デザイングッズに加え、ノベルティプレゼントなども実施されます。

母の日のテーマは「ママとの時間」

2025年に実施される母の日シリーズのテーマは「ママとの時間」

「Time with Mamma(タイム ウィズ ママ)」では、ムーミン谷の3人のママとその子どもたちが登場します。

「ムーミンママ」と「ムーミントロール」、「ミムラ夫人」と「リトルミイ」、そして「フィリフヨンカさん」と3人の子どもたち。

それぞれの親子が一緒に過ごす、やさしくあたたかな時間を描いたアートは、日々のなかにあるちいさな幸せや家族のつながりを感じさせてくれる母の日だけの特別なデザインです。

そんなアートを使用した、母の日の贈りものにぴったりな心温まるグッズがラインナップされています。

山加商店「Time with Mammaマグ」

価格:各1,980円(税込)

カラー:イエロー/グリーン

※発売中

やわらかなカラーリングのイエローとグリーンのマグ。

ママとの穏やかな時間が描かれたデザインが、毎日のティータイムを彩ります。

手になじむフォルムと、ほどよいサイズ感で使いやすさも抜群。

自分用にはもちろん、母の日や大切な人へのギフトにもぴったりです。

山加商店「Time with Mamma 木箱入りペア箸セット」

価格:4,180円(税込)

※発売中

「ムーミンママ」たちが描かれたお箸に、「ニョロニョロ」の箸置きがセットになったペア箸セット。

手になじむ木の質感と、毎日の食卓になじむ落ち着いたデザインが魅力です。

アートが施された木箱入りで、贈りものにも特別感を添えてくれます。

ウイックス「Time with Mamma シースルーソックス」

価格:各660円(税込)

発売元:ウイックス

※発売中

「ムーミンママ」と「リトルミイ」が描かれた、やさしいデザインのシースルーソックス。

ほどよい透け感が上品で、どんな装いにも合わせやすい一足です。

自分へのご褒美や、大切な人へのプレゼントにもおすすめ。

丸眞「Time with Mamma ミニタオル」

価格:770円(税込)

※発売中

「ムーミンママ」と「ムーミントロール」の刺繍が施された、温かみのあるミニタオル。

「リトルミイ」のタグがさりげなく添えられた、遊び心も感じられるデザインに仕上げられています。

手触りもよく、持ち歩きやすいサイズ感なので、日常使いにはもちろん、感謝の気持ちを込めた贈りものにもぴったりです。

千趣会イイハナ『Time with Mamma MOOMIN/花束「Blooming Bag」』

価格:7,150円(税込)

※発売中

お花をふんわりと包んだブーケスタイルのギフトは、「ムーミンママ」たちのアートが描かれたエコバッグ。

見た目の華やかさと実用性を兼ね備えており、受け取ったあとも繰り返し使えるうれしいグッズになっています。

感謝やお祝いの気持ちを、さりげなく届けたいときにもおすすめです。

千趣会イイハナ『Time with Mamma MOOMIN/アレンジセット「ママたちの花香るティータイム」』

価格:5,500円(税込)

※発売中

カーネーションをふんだんに使ったフラワーアレンジメントと、アッサムティーを組み合わせた、暮らしに彩りを添えるセット。

そのまま飾れるお花と、香り豊かな紅茶が、いつもの時間をやさしく包み込みます。

お花に添えられた「Time with Mamma」タグの裏面にメッセージを書くことも可能です。

大橋珍味堂「Time with Mamma 紅茶(アッサムストロベリー)」

価格:1,080円(税込)

※発売中

コクのあるアッサムに、ほんのり甘いストロベリーの香りを添えたフレーバーティー。

ママとの穏やかな時間をイメージしたやさしい味わいは、リラックスしたいひとときにぴったり。

ティータイムのおともにはもちろん、気軽な贈りものとしても選びやすい一品です。

インディゴ「Time with Mamma コットンバッグ」

価格:Mサイズ各1,650円(税込)、Sサイズ1,210円(税込)

※発売中

やわらかな布素材のギフトバッグ。

口元は絞って結べる仕様で、贈りものをやさしく包み込みます。

持ち手付きで、そのまま手渡せるのもうれしいポイント。

サイズは2種類、絵柄は4種類から選べるので、母の日のギフトラッピングにもぴったりです。

インディゴ「Time with Mamma プレゼントバッグ」

価格:各638円(税込)

※発売中

カラフルなデザインが目を引く紙製のギフトバッグ。

プレゼントを入れるだけで素敵なギフトが出来上がるので、ラッピングが苦手な方にもおすすめ!

デザインは2種類で、母の日のプレゼントにもよく映える、贈りものに彩りを添えてくれるグッズです。

「Time with Mamma(タイム ウィズ ママ)」 限定ノベルティステッカーをプレゼント

対象店舗:

・ムーミンショップ(銀座店、大阪店、横浜店、名古屋店、二子玉川店)

・ムーミンショップ カジュアルエディション(札幌店、上野店、横浜店、天王寺店、京都店、コクーンシティ店、ミナモア広島店)

・ムーミンカフェ 軽井沢

・MOOMIN SHOP ONLINE(https://shop.moomin.co.jp/)

・ムーミンショップ 楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/shop-moomin/)

※配布期間は店舗により異なります

※各店舗なくなり次第終了となります

上記店舗で対象グッズを購入すると、限定ノベルティステッカーがもらえます!

「ムーミンママ」と「ムーミントロール」、「リトルミイ」がデザインされたステッカーです。

スマホケースにはさんだりアイテムに貼ってデコレーションしたりとさまざまな使い方で楽しめます。

※プレゼントの条件は各店舗に問合せください

母の日にぴったりのギフトが揃う、「ムーミン」の心温まるシリーズ!

「ムーミン」のシリーズ「Time with Mamma(タイム ウィズ ママ)」のグッズは、全国のムーミンスポットやショップにて販売中です。

