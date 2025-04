ユニクロが2025年大阪・関西万博の国連パビリオンのアテンダントユニフォームを提供。ジャケット&パンツは人気の「感動」素材を採用

ユニクロは、まもなく開幕する2025年大阪・関西万博の国連パビリオンのアテンダントユニフォームを提供します。国連パビリオンは、35の国連諸機関、および15の国連事務局の部局が一丸となり、「人類は団結したとき最も強くなる。(United for a Better Future)」というテーマで様々な展示やプログラムを行います。国連パビリオンにとけこむ伝統的なプレッピースタイルをベースに、シルエットやディテール、素材感にこだわり、現代にふさわしいベーシックスタイルにアップデートしています。

ユニクロが提供するアイテム/Courtesy of UNIQLO万博開催の6か月間、アテンダントがより美しく快適に仕事ができるよう、上質で機能的な素材を採用。ジャケットとパンツは、ユニクロで人気の「感動ジャケット」「感動パンツ」の素材を採用し、軽量、伸縮、速乾性のある快適な着心地を実現しました。メンズシャツは、高品質な極細糸を使用したなめらかで上質な生地でありながら、布帛のように見えるジャージー素材で、気心地の良さと動きやすさを追求。洗濯してもシワになりにくい、アイロンいらずのシャツで毎日のケアを軽減します。またウィメンズシャツは国連をイメージしたさわやかなブルーと白シャツを全員に提供。華やかなスカーフと合わせて、毎日の着こなしが楽しめます。ワッペン/Courtesy of UNIQLOジャケットの胸元には、難民による手工芸品ブランド「MADE51」*が手掛けた国連パビリオンロゴワッペンをあしらっています。ロゴは、オリーブの枝を運ぶ白い鳩をモチーフにしており、オリーブの枝の葉部分には、持続可能な開発目標(SDGs)のゴールカラーをイメージしたデザインを採用しています。今回はアフガニスタン難民を中心にした職人が制作。オリジナリティやファッション性はもちろん、この取り組みを通じて難民の自立支援に貢献したいという思いを込めています。ネクタイ/Courtesy of UNIQLOメンズのネクタイには、国連ロゴをあしらったブルーベースのレジメンタルタイを制作。素材には上質なシルク100%を採用。ウィメンズのスカーフは、コーディネートを華やかにするアクセントとして、平和の鳩をモチーフした国連オリジナルスカーフをリバイバルし、国連パビリオンロゴをあしらっています。上質なシルク100%の素材です。スカーフ/Courtesy of UNIQLO*MADE51について「MADE51」は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が立ち上げたグローバルブランドで、故郷の伝統技術を継承する難民たちが制作した手工芸品を世界市場に流通させることで、難民の自立と生活再建を支援しています。ユニクロは定期的に「MADE51」とのコラボレーション商品を販売するなど、同ブランドの認知向上とともに、世界各地で避難生活を送る難民が収入を得て自立した生活を取り戻すことを支援してします。