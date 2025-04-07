G-DRAGON（BIGBANG）、アジア8都市を巡るワールドツアーの日本公演を開催
BIGBANGのG-DRAGONが、ワールドツアー＜G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]＞の詳細を発表した。
今ツアーの日本公演はAEG PresentsとAEGXによるプロモート、公式エクスペリエンスパートナーであるKlookのサポートのもと、東京・大阪公演が2025年5月10日(土)、11日(日) 東京ドーム、5月25日(日)、26日(月)に京セラドーム大阪で開催される。チケットは4月10日(木)よりファンクラブ最速先行受付が開始となる。
BIGBANGのパイオニア的メンバーであり、7年間のソロ活動休止後2024年にシングル「POWER」でソロ復活を果たしたG-DRAGON。この勢いに乗って2月25日には3rdスタジオアルバム『Übermensch』を発表した。特に「TOO BAD」と「DRAMA」を収録したこのアルバムは、ファンからも評論家からも賞賛を集めている。
＜G-DRAGON 2025 WORLD TOUR[Übermensch] IN JAPAN＞〈東京公演〉
■日程・会場
5月10日(土) OPEN15:30 / START18:00 東京ドーム
5月11日(日) OPEN14:30 / START17:00 東京ドーム
〈大阪公演〉
■日程・会場
5月25日(日) OPEN14:30 / START17:00 京セラドーム大阪
5月26日(月) OPEN15:30 / START18:00 京セラドーム大阪
■チケット料金(税込)
VIP１：50,000円 / VIP２：40,000円
SS席：25,000円 / S席：18,000円 / A席：14,000円
※VIPパッケージ詳細は受付サイトをご確認ください。
※未就学児入場不可
■チケット販売
4月10日(木)18:00 よりファンクラブ最速先行受付スタート
受付期間：4月10日(木)18:00〜4月13日(日)23:59
4月17日(木)18:00より一般先行販売スタート
■ローソンチケット特設サイト
https://l-tike.com/concert/g-dragon/
■AEGX 公演ページ
（5/10）https://aegx.jp/schedule/05/2025/1492/
（5/11）https://aegx.jp/schedule/05/2025/1536/
（5/25）https://aegx.jp/schedule/05/2025/1539/
（5/26）https://aegx.jp/schedule/05/2025/1555/
■G-DRAGON ファンクラブサイト
https://gdragon.jp/
主催：Galaxy Corporation / AEGX / AEG Presents Asia
企画/制作/招聘：AEGX
■お問い合わせ
G-DRAGON 来日公演事務局 https://inquiriesform.jp/g-dragon-japan-information
(営業時間：平日10:00〜17:00)
◆G-DRAGON ファンクラブサイト
◆BIGBANG オフィシャルサイト