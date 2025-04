OverToneによるツアー<OverTone Live Tour 2025 「ライト」> のファイナル公演が、4月6日(日)東京・原宿RUIDOで開催された。オフィシャルからのレポートをお届けする。今年2月12日にリリースされた最新EP「ライト」を引っさげ、3月から全国5か所で行われたツアーの最終公演。当日は4人が織りなす美しいハーモニーを待ち望んだ多くのファンが会場に詰めかけ、熱気あふれる夜となった。

セットリスト



<OverTone Live Tour 2025 「ライト」>2025.04.06 (sun) 原宿RUIDO公演プレイリスト:https://lnk.to/pl_overtone_livetour202501. 共感性自尊02. 君はイタい03. 青のSUN04. 週末レイジー05. ウェディングソング06. しあわせのうた07. シャンディガフ08. マジョリティズム09. One less (remix)10. 夏ミカン11. ハイウェイミュージック12. めくるめく13. ノラ猫体質14. GoodNight15. 倍恩16. 僕らの街- Encore -17. Have a nice day!!!18. Encore19. M7