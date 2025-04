【「 初音ミク ×Rody AMP+ フィギュア」第2弾】 展開日:未定

タイトーは、プライズ「初音ミク×Rody AMP+ フィギュア」第2弾のフィギュア画像を公開した。

本製品は、「初音ミク×Rody」コラボフィギュアの第2弾として、イラストレーター・4氏が描き下ろした「メルヘン」をテーマにした初音ミクを、同社の最上級フィギュアブランド「AMP+」にてプライズフィギュア化するもの。

今回同社公式Xアカウント「タイトートイズ」にて本製品の画像を初公開しており、水色のワンピースを着たメルヘンな初音ミクの可愛らしいフィギュア画像を公開している。

なお今回告知されたのは登場決定のみとなり、展開日などは現在未定となっている。

Art by 4 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C) 2025 LEDRAPLASTIC JAMMY