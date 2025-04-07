『CDTVライブ！ライブ！』4時間スペシャル タイムテーブル公開【今夜放送】
TBSできょう7日午後7時から4時間にわたって放送する『CDTVライブ！ライブ！』のタイムテーブルが公開された。
【写真】笑顔がかわいすぎ！黒髪オールバック×ブラックスーツ姿で登場した平野紫耀
■タイムテーブル＆歌唱曲
【19：00〜】
INI「Party Goes On」
コブクロ 「この地球（ほし）の続きを」「YELL〜エール〜」
DISH//「沈丁花」
出張ライブ！ライブ！春のスペシャルステージ
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
miwa「ヒカリへ」
【20:00〜】
HANA「ROSE」
ME:I「MUSE」
踊ってみた企画
ME:I（MIU、MOMONA、RAN、KEIKO、SUZU）「オトノケ（Creepy Nuts）」
出張ライブ！ライブ！春のスペシャルステージ
乃木坂46「ネーブルオレンジ」
Little Glee Monster「Run」
【21:00〜】
Number_i「GOAT」
フェス企画
Ado「うっせぇわ」「逆光」「阿修羅ちゃん」など全7曲
【22：00〜】
FYURA「声は風」
JO1「Love seeker」「無限大（INFINITY）」「BE CLASSIC」
sumika「Vermillion」
DISH//「ファッション★スター」
Number_i「GOD_i」
名曲ライブ！ライブ！春ソングアカペラメドレー（中継）
Little Glee Monster「春を告げる（yama）」「ハルノヒ（あいみょん）」「3月9日（レミオロメン）」ほか
出張ライブ！ライブ！春のスペシャルステージ
AKB48「まさかのConfession」
※各時間枠内は五十音順
※歌唱時間は目安です。
※生放送につき 放送内容などが変更になる場合があります。
【写真】笑顔がかわいすぎ！黒髪オールバック×ブラックスーツ姿で登場した平野紫耀
■タイムテーブル＆歌唱曲
【19：00〜】
INI「Party Goes On」
コブクロ 「この地球（ほし）の続きを」「YELL〜エール〜」
DISH//「沈丁花」
出張ライブ！ライブ！春のスペシャルステージ
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
miwa「ヒカリへ」
HANA「ROSE」
ME:I「MUSE」
踊ってみた企画
ME:I（MIU、MOMONA、RAN、KEIKO、SUZU）「オトノケ（Creepy Nuts）」
出張ライブ！ライブ！春のスペシャルステージ
乃木坂46「ネーブルオレンジ」
Little Glee Monster「Run」
【21:00〜】
Number_i「GOAT」
フェス企画
Ado「うっせぇわ」「逆光」「阿修羅ちゃん」など全7曲
【22：00〜】
FYURA「声は風」
JO1「Love seeker」「無限大（INFINITY）」「BE CLASSIC」
sumika「Vermillion」
DISH//「ファッション★スター」
Number_i「GOD_i」
名曲ライブ！ライブ！春ソングアカペラメドレー（中継）
Little Glee Monster「春を告げる（yama）」「ハルノヒ（あいみょん）」「3月9日（レミオロメン）」ほか
出張ライブ！ライブ！春のスペシャルステージ
AKB48「まさかのConfession」
※各時間枠内は五十音順
※歌唱時間は目安です。
※生放送につき 放送内容などが変更になる場合があります。