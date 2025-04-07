¤ª¿Ý¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖNEW¿ÝSHOT¡× ºÇÂç¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Ý»ÀÎÌÇÛ¹ç Mizkan
Mizkan¤Ï3·î25Æü¡¢¿Ý»À¤Î3¤Ä¤Î·ò¹¯µ¡Ç½¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Àµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¤ª¿Ý¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖNEW¿ÝSHOT¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤¿¡£Æ±¼Ò»Ë¾åºÇÂç¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Ý»À750Ó¤òÇÛ¹ç¡£¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥é¥À¤Þ¤È¤á¤ÆÂÐºö°ûÎÁ¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¤ª¿Ý¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È3¤Ä¤Î·ò¹¯µ¡Ç½¡ÊÈîËþµ¤Ì£¤ÎÊý¤ÎÆâÂ¡»éËÃ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÀ¸¤¸¤ë±¿Æ°ÄøÅÙ¤Î°ì»þÅª¤ÊÈèÏ«´¶¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡¢·ì°µ¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤Î·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¡Ë¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡£¤ª¿Ý¤Î»ÀÌ£¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥é¥À¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤ë¡£
1ËÜ¡Ê100㎖¡Ë¤Ë¿Ý»À750Ó¤òÇÛ¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¼Ò¤¬220Ç¯Ëá¤¤¤Æ¤¤¿¸¶ÎÁ¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ÀÌ£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¡Ö´Å¤¯¤Ê¤¤¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÌ£¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥ß¥Ä¥«¥ó»Ë¾å½é¤á¤Æ¥¢¥ë¥ß´Ì¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á¯Îõ¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤È¼Ð¤á¤ÎÇò¤¤ÂÓ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¡£100㎖ÀÇÈ´¤»²¹Í¾®Çä²Á³Ê238±ß¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ïº£²ó¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ëË»¤·¤¤Âç¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖNEW¿ÝSHOT¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥à¤ä·ò¹¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¤·Ú¤Ë°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¡£¤ª¿Ý¤Î»ý¤Ä·ò¹¯µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£