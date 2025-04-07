¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦È¬ÌÚ¿¿À¡¡ÖºÇ¶á¤Ï¶Ë´¨¤ÎÃæ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¥°¥Ã¥º¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¡×¤òÀ¸»º¤·¤¿ÊÀ³²¤Ç¡Ä
¡¡¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¤ÎÈ¬ÌÚ¿¿À¡¡Ê50¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦KITTE´Ý¤ÎÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¾Ð¤¤¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶ä¥·¥ã¥ê¡×¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È¤Ï¡Ö¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¾Ð¤¤¤Î¥Á¥«¥é¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤è¤·¤â¤Èwaraiimyraii´Û¡×¤ò½ÐÅ¸¡£³«Ëë¤Þ¤Ç1½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢JRÅì³¤¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Í¥¿ÈäÏª¤äËüÇî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡µÈËÜ·Ý¿Í¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¡ÖÂçºåËüÇîµÇ°¸ø±à¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÈ¬ÌÚ¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢»ý¤Á¥Í¥¿¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¿ÍÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤«¡Á¡©¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ä¤¢¤á¤ò¥¯¥¤¥º¤ÎÀµ²ò¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ë¡ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿ÍÁ´°÷¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤È¤¢¤á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¼«Èñ¤ÇÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¤È°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀáÌó½Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Ï¤¢¤á¤ò5000¸Äºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤¢¤á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¢¤á¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ÏÊÀ³²¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÃÈË¼¤òÆþ¤ì¤ë¤È½ë¤µ¤Ç¤¢¤á¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¶Ë´¨¤ÎÃæ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ËüÇî³«Ëë¤Þ¤Ç»Ä¤ê6Æü¤È¤Ê¤ê¡Ö¡È¤Õ¤·¤®¤ÊÀÐ¤³¤í¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¬ÌÚ¡£¿¶Æ°¤ÇÈéÉæ¤ò»É·ã¤·Ç¾¤Ëºø³Ð¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤¬¼«Á³¤ËÆ°¤¯¤È¤¤¤¦À¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¤Ç¡Ö¿ÈÂÎ¤¬±¦¤Ëº¸¤ËÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¼«¿È¤Î¡Ë»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£