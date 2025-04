創業100周年を迎えたフェンディの特別記念切手が発行。イタリア全土の郵便局などで発売

イタリアを代表するラグジュアリーブランド、フェンディ(FENDI)は、創業100周年を迎え、「企業・メイド・イン・イタリー省(Italian Ministry of Enterprises and Made in Italy)」から特別記念切手が発行されました。この切手は、イタリアのブランドが100周年を迎える際に贈られる「生産経済システムの卓越性(le Eccellenze del sistema produttivo ed economico)」シリーズの一環。フェンディがイタリア経済において果たしてきた重要な役割と、国際舞台で「メイド・イン・イタリー」の価値を向上させ続けている功績を称えるものです。

Courtesy of FENDIこの切手は、フェンディの1世紀にわたる遺産を象徴するアイコニックなシンボルを組み合わせています。伝統、革新、情熱といった価値観の上に築かれたこれらのシンボルは、1925年の創業時から続くフェンディの根幹をなす柱であり、繰り返し用いられてきたコードやモチーフとして、フェンディの過去と現在を結びつけています。創業100周年を記念して制作された「フェンディ ローマ(FENDI Roma)」ロゴを再解釈したデザインが特徴で、フェンディのシグネチャーカラーであるイエローを用い、数字の1と無限のシンボルが組み込まれています。背景には、アイコニックな「FF」ロゴが配されています。この「FF」ロゴは、1965年にカール・ラガーフェルド(Karl Lagerfeld)が、メゾンの創業者であるアデーレ・フェンディ(Adele Fendi)とエドアルド・フェンディ(Edoardo Fendi)の娘である伝説的な5人姉妹、パオラ(Paola)、アンナ(Anna)、フランカ(Franca)、カルラ(Carla)、アルダ(Alda)によってクリエイティブ・ディレクターに任命された際に制作されたものです。「Fun Furs(ファン・ファー)」を表す「FF」ロゴは、フェンディの無限の創造性とアイデンティティを大胆に定義する、極めて重要な転換点となりました。この特別記念切手は、フェンディのアクセサリーおよびメンズウエアのアーティスティック・ディレクター シルヴィア・フェンディ(Silvia Venturini Fendi)の署名入りのテキストが添えられた、フェンディ イエローのA4サイズの切手コレクターフォルダーに収められます。フォルダーには、4枚組の切手ブロック、切手収集家向けの絵はがきなどが同梱されています。切手やフォルダーなどの関連商品は、2025年4月4日から、イタリア全土のPoste Italiane(イタリア郵政公社)の郵便局、イタリアの主要都市の歴史的中心部に位置する10箇所の特設郵便切手スペース、オンラインfilatelia.poste.it、および定期購読者向けに販売されます。#FENDIフェンディ ジャパンTEL. 0120 001 829URL. www.fendi.com