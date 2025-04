FIBAアジアカップ2025の組み合わせ抽選が4月8日に開催…FIBA公式YouTubeで生配信決定

8月5日から17日にかけて、サウジアラビアのジッダで開催される「FIBAアジアカップ2025」。4月6日に公開抽選が行われることが大会側から発表されたが、それに先駆け、組み合わせのグループ分けのもとになるドロー・シーディングが決定した。

組み合わせ抽選は同じポットのチームが同じ予選グループに入らないように行われ、16チームを4チームずつの4つのグループに振り分けられる。先日発表された3月28日付けのFIBAランキングの順番どおりにポットは決められるが、今回、開催地のサウジアラビアがポット1に入ることを選択。オーストラリア、日本、ニュージーランドの同じポット1に入った。

【FIBAアジアカップ2025シーディング】



ポット1:サウジアラビア(開催国/65位)、オーストラリア(7位)、日本(21位)、ニュージーランド(22位)



ポット2:イラン(28位)、レバノン(29位)、中国(30位)、フィリピン(34位)



ポット3:ヨルダン(35位)、韓国(53位)、シリア(71位)、チャイニーズタイペイ(73位)



ポット4:インド(76位)、カタール(87位)、グアム(88位)、イラク(92位)



※()内は3月28日付FIBAランキング

The FIBA Asia Cup 2025 Draw Seedings are in ⏳

The Draw is scheduled to be held in Jeddah, Tuesday, April 8, 2025. Saudi Arabia, by virtue of being the hosts, have opted to be placed in Pot 1 for the FIBA Asia Cup 2025. #AsiaCup pic.twitter.com/OzsUAFwDF8

- FIBA Asia Cup (@FIBAAsiaCup) April 4, 2025