@ onefive、「more than kawaii」を引っ提げた東名阪ツアー完走
@onefiveが、東名阪ツアー＜@onefive TOUR 2025 “more than kawaii”＞の最終公演を4月6日(日)東京・渋谷CLUB QUATTROにて開催した。
◆ライブ写真
本ツアーは3月26日(水)にリリースされたミュージックカード&配信EP「more than kawaii」を引っ提げたツアーで、EP収録曲はもちろん、ライブ限定のアレンジも含めた全16曲をパフォーマンス披露した。ツアーセットリストは各音楽配信サービスでプレイリストとして公開中だ。
配信EP「more than kawaii」には、2024年12月31日 台湾・台南で開催された＜2025台南好young跨年晚會＞にて披露された「らいあーらいあー」やTikTokでも話題を呼んでいる「KAWAII KAIWAI」、「知らんぷり」と「Sit Down Please（お座りなさい）」の言葉遊びを用いたダンスナンバー「Sit Down Please」、新パーティーアンセム曲である「開心列車080」、ファンクラブライブで一足先に披露されたバラード曲「hanamichi」や、ライブでしか聴けない定番曲のRemix verの「TAP! TAP! TAP! (TJO Remix)」など個性豊かな6曲を収録。「らいあーらいあー」「KAWAII KAIWAI」「Sit Down Please」についてはDance Performance映像が公開されている。
ライブ写真◎Yukitaka Amemiya
プレイリスト情報・公演概要
https://onefive-JP.lnk.to/morethankawaii_tour
■公演概要
＜@onefive TOUR 2025 “more than kawaii”＞
・大阪公演
公演日：2025年3月30日(日)
開場16:00/開演17:00
会場：LIVE HOUSE Banana Hall
・愛知公演
公演日：2025年4月5日(土)
開場16:00/開演17:00
会場：名古屋CLUB QUATTRO
・東京公演
公演日：2025年4月6日(日)
開場16:00/開演17:00
会場：渋谷CLUB QUATTRO
配信EP＆ミュージックカード「more than kawaii」
購入：https://onefive-jp.lnk.to/morethankawaii_mc
配信：https://onefive-jp.lnk.to/morethankawaii
【ミュージックカード】
品番：AVZ1-61513
金額：\2,200(税込)
【ミュージックカード＋Good付(帽子)】
品番：AVZ1-61514
金額：\6,600(税込)
収録内容
M1. らいあーらいあー
M2. KAWAII KAIWAI
M3. Sit Down Please
M4. 開心列車080
M5. hanamichi
M6. TAP! TAP! TAP! (TJO Remix)
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