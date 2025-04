Aile The Shota、4月5日(土)に<サクライブ>と題したフリーライブを行った。3月に自身最大規模となった東京ガーデンシアターでのワンマンライブを成功させたAile The Shota。“街行く人々に音楽を気軽に楽しんで欲しい”という本人の思いを元に企画された今回のライブは、渋谷の音楽カルチャーを応援する“SHIBUYA PARK MUSIC”プロジェクトの舞台である渋谷区立北谷公園というオープンな会場で行われた。

ライブ・イベント情報



<Place of Mellow organized by Aile The Shota>日程:2025年5月16日(金)会場:東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)OPEN :17:00 / START 18:00出演者:Aile The Shota/idom/dawgss/eill【チケット種別・料金】スタンディング:\5,500(税込)【チケット申し込みはこちら】Place of Mellow先行受付:4月13日(日) 23:59までhttps://eplus.jp/ailetheshota/【注意事項】※未成年の方は保護者の同意を得てご来場ください。※車椅子等でご来場される場合は、チケットご当選・ご入金後、事前に問い合わせ先にご連絡ください。※チケットの転売、譲渡は一切禁止となります。また、主催者が判断した場合を除き、チケットの払い戻しはいたしません。<Aile The Shota fanclub event>日程:2025年8月2日(土)会場:代官山UNIT日程:2025年8月31日(日)会場:梅田Shangri-La[チケット]5月16日頃より、Aile The Shota fanclub先行受付を実施予定。(詳細は後日発表)Aile The Shota fanclub新規入会:https://bmsg.shop/pages/ats-fc-members<Aile The Shota コラボレーションBAR>日程:4月11日(金)・4月12日(土)時間:18:00〜24:00 (FOOD L.O.22:00 / DRINK L.O.23:30)店舗:「Bar & Dining TORRENT」(バーアンドダイニング トレント)内「TORRENT」Bar場所:SHIBUYA STREAM HOTEL 4F (東京都渋谷区渋谷3丁目21-3)詳細:https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuyastream/restaurant/bar/plan/127390/index.html