【東京マルイ再販情報:4月4日~4月7日分】

東京マルイは、ガスガン「ハイキャパ ホワイト D.O.R」(27,280円)と「ソーコム Mk23」(17,380円)を4月4日と4月7日に再販した。

「ハイキャパ ホワイト D.O.R」は、別売の「マイクロプロサイト」(各7,480円)を装着可能なガスブローバック「ハイキャパ D.O.R」シリーズのモノトーン・カラーバージョン。トリガーコントロールがしやすいフラットタイプのショートトリガーや、ロングタイプのスライドストップを備えている他、スライドにはミゾ幅の広いセレーションと、マイクロプロサイト装着時にスライドを引きやすくするためのリブ(突起)が装着されている。

「ソーコム Mk23」は、「ソーコム マーク23」の初期型をサイレンサーやL.A.M.(=ライト・アタッチメント・モジュール)とともにガスガンのフルセットとして製品化した固定スライドガスガン。各パーツがハードコンテナ・ガンケースに収納されており、精鋭達に納品される姿をイメージしたセットとなっている。固定スライドとサイレンサーの組み合わせで全製品の中でも抜群の静音性を実現している他、各種オプションによって見た目の迫力も表現している。

「ハイキャパ ホワイト D.O.R」詳細

「ソーコム Mk23」詳細

価格:27,280円 全長:220mm 銃身長:112mm 重量:839g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:31+1発(1発は本体に装填した場合)価格:17,380円 全長:245mm/427mm(サイレンサー装着時) 銃身長:133mm 重量:850g(空マガジン含む)/1,200g(フル装備時) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:28+1発(1発は本体に装填した場合)

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.