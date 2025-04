Apple Intelligenceの日本語対応がスタートし、iPhone 16シリーズやMシリーズ搭載のiPadで利用可能になった(筆者撮影)

4月1日に、Apple Intelligenceが日本語に対応した。同日配信が始まった「iOS 18.4」をインストールしたiPhone 16eを含むiPhone 16シリーズや、iPhone 15 Pro/Pro Maxがこれに対応する。iPadも、M1以降のチップセットを搭載したモデルや、iPad mini(A17 Pro)で利用可能だ。デバイス上で駆動するため、処理が速く、情報がクラウドに出ないためセキュリティやプライバシーも担保されるのが売りだ。

また、アップルのカテゴリー分けではApple Intelligenceに含まれないものの、日本語の言語モデルがアップデートされたことで、ボイスメモの文字起こしも可能になった。Siriも、文脈を受け継いだ質問に回答できるようになるなど、賢さがアップしている。対応している端末はまだまだ限定的ながら、iPhoneやiPadの利便性が大きく上がった格好だ。

一方で、Siriで回答できないことや、カメラで読み取ったものを解説するVisual IntelligenceにOpen AIのChatGPTを利用していることから、これがメインの機能だという誤解も見受けられる。Siriがユーザーの行動などを蓄積して、よりパーソナライズされる機能も導入が延期されている。登場したばかりのため、まだまだ粗削りな部分はあるが、現時点でも役に立つ機能は多い。これを日々の生活やビジネスなどに取り入れていく方法を解説していきたい。

メール返も一発、時短につながる「作文ツール」

Apple Intelligenceの対応により、特に大きく進化したのはiPhoneやiPadが文章を理解し、扱えるようになったことだ。純正アプリには「作文ツール」が組み込まれており、純正アプリであれば、AIアプリを別途呼び出す必要はなく、シームレスに利用できる。筆者が便利だと思ったのは、「メモ」アプリで取ったメモを文章としてまとめるという使い方だ。

例えば、イベント中の発言記録をある程度、発言の形を保ったままキーボードでメモしておくとする。このとき、「メモ」アプリの上部にあるApple Intelligenceのアイコンをタップすると、作文ツールが立ち上がる。ここで「要約」を選ぶと、メモが読み物のような形でまとめられる。雑に取ったメモが、きれいに成形されると考えればいいだろう。会議の議事録を取り、要旨をまとめるというときに活用できる。

また、ChatGPTを連携させれば、そのメモをベースにもっと長い文章を生成させることも可能だ。筆者の場合、メールの返信に対して作文ツールを使用している。一例を挙げると、発表会の案内が来たときに、返信が必要だったとする。このときに、メールの返信をタップしたあと、メール本文の空欄をタップするとメニューから作文ツールを呼び出せる。



作文ツールで、メールの返信案を考えてもらった。細部を修正するだけで相手に送れる(筆者撮影)

ここで、作文ツールの一番下にある「作文」を選択すると、ChatGPTを呼び出せる。

どのような内容の文章を書きたいかを指示しなければならないため、ここでは「参加したい旨の返信を書く」と簡潔に入力する。すると、相手から届いたメールを参照しつつ、返信の内容を自動的に入力してくれる。問題なければ、「完了」をタップすると、ChatGPTが書いた文章が入力された状態になる。

細部の手直しは手動でやったほうが早いので、それをしたあと送信する。文章をゼロから考え、1文字ずつ入力していくのと比べ、大幅に返信作成の時間を削減できる。必要事項を記載して返信しなければいけないようなときも、そのフォーマットを満たすよう指示を出せば、ダミーの文章を入れてくれるのでコピペや文章を成形する手間が省ける。

完全に自動化できるわけではないが、Apple Intelligenceの力を借りるだけで、時間を短縮できる。特にiPhoneの場合、キーボードを接続してメールを返信するのは一般的ではなく、フリック入力は効率的とは言え、どうしても時間がかかる。メールへの返信がおっくうになり、放置してしまう向きもあるはずだ。Apple Intelligenceの作文ツールは、このような作業をこなすのに相性がいいツールと言える。

文体変更は母国語よりも外国語が便利

作文ツールを使うと、文体をよりカジュアルにしたり、よりかしこまった言い方にボタン一発で変更することもできる。この場合、変更したい文章を選択した状態にしてメニューから「作文ツール」を選び、「フレンドリー」や「プロフェッショナル」を選択すればいい。

また、指定したい文体があるようなときには、作文ツールの上部にある入力欄にそれを書く。あまりに内容が複雑なときにはApple Intelligence側がそれを判断し、ChatGPTに文章作成が受け継がれる。文体変更とはシームレスに連携しており、ユーザーはChatGPTを利用する許可を与えるだけでいい。同サービスを使うかどうか確認されるのは、プライバシーを重視するアップルならではだ。

とは言え、日本語で入力するのであれば、わざわざApple Intelligenceに頼る必要はないという人も多いだろう。元となる文章を作成する際に、どういう文体にするかを考えながら入力すれば済むからだ。普段使わない文体を使うときには負担が少ないが、これがないと困るというほどではない。

ただ、実は作文ツールはマルチランゲージに対応しており、iPhoneやiPadの設定が日本語のままでも、英語などの外国語を使う際に活用できる。母国語でない言語だと、細かなニュアンスを反映できなかったり、こなれた感じにならないこともあるが、Apple Intelligenceはそれを補ってくれる。今回は、例文として予約していたホテルをキャンセルし、キャンセル料の金額や支払い方法を聞く英文をざっと書いてみた。文例は以下のとおりだ。

「My name is Junya Ishino. I made a reservation of this hotel for 23rd May 2025. I am so sorry that I can not go at this time. So please cancel this reservation and tell me how much is cancel fee and how to pay it. Thank you.」

とりあえず、文法間違いや言い回しのぎこちなさは無視して、知っている単語を並べてみたような形だ。これでもたぶん伝わることは伝わるはずだが、「英語があまり得意じゃないんだな」という印象を与えるだろう。これを作文ツールにかけ、「プロフェッショナル」を選択したところ、画面のような文書に仕上がった。



英語で適当に書いた文章を、Apple Intelligenceで清書したところ、こなれた文体に変換された(筆者撮影)

例えば、残念ながらという意味合いで「Unfortunately」が加わっていたり、キャンセルしたいというところが、「request that the reservation be canceled」と受動態になったり、「tell me」が「provide me」になったりと、より丁寧かつこなれた感じの文章に変更された。

ちょっと硬すぎると思ったら、「プロフェッショナル」ではなく、「変更を説明欄」に「カジュアルさを保ったままこなれた感じに」といった命令を入れればいい。

この場合、ChatGPTに作文が受け渡され、なぜか日本語に訳されてしまったが、再度「英語で」と命令すると、文意を保ったまま自然な文体になった。海外とのやり取りが多かったり、海外旅行の準備をしたりする際には、日本語以上に役立つ機能と言えそうだ。

時間のないときに便利な要約もワンタップで生成

要約機能は、メールでも活用できる。文章の長いメールを受け取り、全部読んでいる時間がないようなときには、概要を把握できる。筆者のケースでは、プレスリリースで長文を受け取った際に、その要旨を把握する際に活用している。メールの件名よりは情報量が多く、かつある程度、細かな情報は省かれているのでざっと中身を理解したいときに重宝する機能だ。

メールの要約は、特に何か設定をする必要はなく、ワンタップで生成することが可能だ。届いたメールの本文を下方向にドラッグすると、画面右上に「要約する」というボタンが表示されるので、ここをタップするだけだ。メールの全文を読む必要があるかどうかを判断する基準にもなる。



長いメールや記事を読むときに便利な要約も、ワンタップで生成できる(筆者撮影)

また、この要約機能は単体のメールだけでなく、やり取りが続いてスレッドになっているメールをまとめて、どのようなキャッチボールが交わされたのかも手短にまとめてくれる。例えば、筆者が東洋経済オンラインの編集者とやり取りしたメールを要約してみたところ、次のような形で要約がまとめられた。

「〇〇(編集者の名前)が石野に2月分の請求書と記事ネタを依頼。石野は体調不良ながらも、iPhone 16e/SEに関する記事案を提案し、請求書を送付。〇〇は明日までに返信が遅れる旨を伝え、石野は明日までに原稿を送付すると約束」

時系列でやり取りが過不足なくまとまっており、このあとのメールで原稿を送ればいいことがわかる。やり取りが続くメールが複数あって、何を話していたかを忘れてしまった際に振り返ることができるのが、この要約を使うメリット。メールでのやり取りが多いビジネスマンには、特にオススメしたい機能だ。

Safariにも要約機能が組み込まれ、閲覧しているサイトの中身も、要約することが可能になった。ただし、この機能は、不要な情報をカットし、文章を読みやすくするリーダーモードにしているときにのみ機能する。URL欄の横のボタンを押し、「リーダーを表示」にしたあと、画面上部の「要約する」ボタンをタップすればいい。操作方法は、メールとほぼ同じだ。

また、通知でも、それまでのやり取りをザックリまとめてくれる。こちらは、自動的に情報がまとめられるが、要約が2行程度になってしまい、重要な情報をはしょりすぎているきらいがある。これだけでは内容をつかみづらく、結局は通知をタップし、アプリを開いてしまうことも多い。このように改善の余地はあるが、Apple Intelligenceの対応で文章を扱いやすくなったことも事実。対応端末を持っている人は、活用してみることをお勧めしたい。



この連載の一覧はこちら

(石野 純也 : ケータイジャーナリスト)