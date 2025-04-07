4コマ祭り開催中！ 竹書房、「4コマの日」キャンペーンが本日最終日「ぼのぼの」、「ポプテピピック」など約1,600冊以上が44円および半額
【「4コマの日」キャンペーン】 期間：4月4日～4月7日
【参加書店名（順不同、敬称略）】
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竹書房が「4コマの日」を記念して開催している「4コマの日キャンペーン」が本日最終日を迎える。
本キャンペーンは、竹書房が電子書籍で配信中している約1,600冊以上の4コマ単行本を44円または半額で購入できる電子書籍キャンペーン。
いがらしみきお氏が描く「ぼのぼの」や、大川ぶくぶ氏による「ポプテピピック」、瀬戸口みづき氏の「めんつゆひとり飯」といったタイトルがキャンペーン価格で購入できる。買い逃しのないようチェックして欲しい。
「ぼのぼの」
「ポプテピピック」
【参加書店名（順不同、敬称略）】
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など