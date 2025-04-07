¡ÚÀè½µ¤Î£Î£Ð£Â¡Ûµð¿Í¡¦¸Í¶¿¤¬µåÃÄ£³¿ÍÌÜ¤Î¡È²÷µó¡É¤Ê¤é¤º¡¡¼«¿È¤Ï½é¤á¤Æ³«Ëë¤«¤é£²Àï¤Ç¾¡Íø¤Ê¤·
¡¡µð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¸Í¶¿¤¬£²£µÅÙÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë£´Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Çº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡££³²ó£·°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¼«¿È¤ÎÅìµþ£Ä¤Ç¤ÎºÇÃ»¹ßÈÄ¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï£²£±Ç¯£´·î£²£´Æü¤Î¹ÅçÀï¤Î£´²ó£°¡¿£³¤¬ºÇÃ»¡Ë¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ðµð¿Í¤Ç¤Ï¸Í¶¿¼«¿È¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£²£³Ç¯£Ä£å£Î£ÁÀï°ÊÍè¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÇòÀ±¡£µåÃÄ¤Ç£²ÅÙ¤Ï£·£°¡¢£·£³Ç¯£¶·î£¹Æü¤Î¹â¶¶°ì»°¡¢£°£µ¡¢£±£²Ç¯£´·î£²£¹Æü¤ÎÆâ³¤Å¯Ìé¤Ë¼¡¤°£³¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë£²ÅÙ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌµÇ°¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÅê¼ê¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¾¡Íø¤Ï
Ç¯¡¡Åê¡¡¡¡¼ê¡Ê¡¡·î¡¦¡¡Æü¡áÁê¡¡¼ê¡Ë
£³£¹Æï¡¡³È±þ¡Ê¡¡£¶¡¦£²£±¡áÆî¡¡³¤¡Ë
£µ£°Æ£ËÜ±ÑÍº¡Ê¡¡£µ¡¦£±£¸¡áÀ¾ÆüËÜ¡Ë
£µ£²ÊÌ½êµ£É§¡Ê£±£°¡¦¡¡£±¡á¹ñ¡¡Å´¡Ë
£µ£·ÌÚ¸ÍÈþÌÏ¡Ê¡¡£¹¡¦£±£¸¡á¹ñ¡¡Å´¡Ë
£¶£µÃæÂ¼¡¡Ì¡Ê¡¡£¹¡¦£²£¸¡áÃæ¡¡Æü¡Ë
£¶£¶¹â¶¶¡¡ÌÀ¡Ê¡¡£µ¡¦£²£¹¡áÂç¡¡ÍÎ¡Ë
£·£°¹â¶¶°ì»°¡Ê¡¡£¶¡¦¡¡£¹¡áºå¡¡¿À¡Ë
£·£³¹â¶¶°ì»°¡Ê¡¡£¶¡¦¡¡£¹¡á¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
£·£³¿·±º¼÷É×¡Ê¡¡£µ¡¦£±£±¡á¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
£¸£±³Ñ¡¡»°ÃË¡Ê¡¡£¶¡¦£²£¶¡á¹¡¡Åç¡Ë
£¸£²¹¾Àî¡¡Âî¡Ê¡¡£µ¡¦£²£µ¡áÃæ¡¡Æü¡Ë
£¸£µÀ¾ËÜ¡¡À»¡Ê¡¡£¶¡¦£²£·¡á¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
£¸£¹¿åÌîÍº¿Î¡Ê¡¡£¹¡¦¡¡£³¡á¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
£¹£³Ëê¸¶´²¸Ê¡Ê¡¡£¸¡¦£±£±¡á¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
£¹£¹À¾»³°ì±§¡Ê¡¡£¸¡¦£²£¸¡á¹¡¡Åç¡Ë
£¹£¹»°Âô¶½°ì¡Ê¡¡£¶¡¦¡¡£¸¡áÃæ¡¡Æü¡Ë
£°£³·¬ÅÄ¿¿À¡¡Ê¡¡£´¡¦¡¡£±¡á²£¡¡ÉÍ¡Ë
£°£µÆâ³¤Å¯Ìé¡Ê¡¡£´¡¦£²£¹¡á¹¡¡Åç¡Ë
£°£¶ÎÓ¡¡¾»ÈÏ¡Ê¡¡£¹¡¦£±£¹¡á¹¡¡Åç¡Ë
£°£·ÌÚº´´ÓÍÎ¡Ê¡¡£µ¡¦£±£·¡á²£¡¡ÉÍ¡Ë
£±£²Æâ³¤Å¯Ìé¡Ê¡¡£´¡¦£²£¹¡áºå¡¡¿À¡Ë
£±£¶ÂôÂ¼Âó°ì¡Ê¡¡£´¡¦¡¡£³¡á¹¡¡Åç¡Ë
£±£¸»³¸ý¡¡½Ó¡Ê¡¡£·¡¦£±£±¡á¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
£²£³¸Í¶¿æÆÀ¬¡Ê¡¡£´¡¦¡¡£´¡á£Ä£å£Î£Á¡Ë
¡¡¤È¡¢¤Î¤Ù£²£´¿Í¤¤¤ë¡£
¡¡ºå¿ÀÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢¸Í¶¿¤Ï£²ÅÐÈÄ£°¾¡£±ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é£²Àï¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï
Ç¯¡¡¡¡£±ÀïÌÜ¡¡¡¡¡¡£²ÀïÌÜ
£±£¹¡¡¡Ý£Ä£å£Î£Á¢ª¡»£Ä£å£Î£Á
£²£°¡¡¡»¹¡¡¡¡Åç¢ª¡»£Ä£å£Î£Á
£²£±¡¡¡»£Ä£å£Î£Á¢ª¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È
£²£²¡¡¡»¥ä¥¯¥ë¥È¢ª¡ü¹¡¡¡¡Åç
£²£³¡¡¡»£Ä£å£Î£Á¢ª¡»ºå¡¡¡¡¿À
£²£´¡¡¡»ºå¡¡¡¡¿À¢ª¡ü£Ä£å£Î£Á
£²£µ¡¡¡½¥ä¥¯¥ë¥È¢ª¡üºå¡¡¡¡¿À
¢¨¡½¤Ï¾¡ÇÔ¤Ä¤«¤º
¤È¡¢£²£´Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÉ¬¤º£²ÀïÌÜ¤Þ¤Ç¤ËÇòÀ±¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢½é¤á¤Æ³«Ëë£²Àï¤ÇÇòÀ±¤Ê¤·¡£µð¿Í¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¾¡Íø¤¬ÀäÂÐÉÔ²Ä·ç¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ø´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£