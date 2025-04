「可愛いすぎる!おめでとう」

俳優・仲里依紗さんの実妹のれいなさんは4月6日、自身のInstagramを更新。家族が大集合した写真を披露しました。れいなさんは「I’m glad I was born into this family 仲家らぶ」とつづり、写真を4枚載せています。姉の仲里依紗さんや父親や母親らが集合し、自身の27歳の誕生日を祝ってもらった際の姿です。みんなすてきな笑顔を見せていて、仲の良さが伝わってきます。

仲さんとのプリクラも

コメントでは、「仲家大集合だったんだね 改めて、お誕生日おめでとう」「理想的な家族」「幸せがあふれてる!れいちゃんおめでとう」「仲家最高」「可愛いすぎる!おめでとう」「ファミリー写真素敵!!」「素敵な一年になりますように そして仲家素敵すぎる」と、祝福と称賛の声が多数上がりました。同日の別投稿では、ザ・リッツ・カールトン東京にて誕生日を祝ってもらう写真を公開。仲さんとのツーショットも載せています。さらに、最新投稿では仲さんとのプリクラも。かわいい2人が気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)