·¬ÅÄ²ÂÍ´¡¢¼«¿È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÉÅÔ»ÔÅÁÀâ¡É¤ò´°Á´ÈÝÄê¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¿¤é¤á¤Ç¤¹¡×
¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º·¬ÅÄ²ÂÍ´¡Ê69¡Ë¤¬6Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖEIGHT¡ÝJAM¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£²Î¼ê²ÈÆþ¥ì¥ª¡Ê30¡Ë¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¡¢¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ï¤Þ¤ä¤«¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤ªÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÆþ¤µ¤ó¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢¼ÁÌä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Ä²ÎÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥¦¥©¥Ã¥«¤Ç¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
·¬ÅÄ¤Ï¿¼¤¯ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤Þ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¿¤é¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë»³ºê¹°Ìé¡Ê49¡Ë¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Â¿´¤·¤¿¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈºÆÅÙÊ¹¤¯¤È¡¢·¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¯¤é¸À¤Ã¤Æ¤â¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÊÖ»ö¤·¤¿¡£