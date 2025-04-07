Æ£´¬Î¼ÂÀ¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãÆ£´¬Î¼ÂÀ Live Tour 2025 ¡ÁÑ³¤¯ÀÈ¤¤¤â¤Î¡Á¡ä¤ò2025Ç¯4·î4Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£

¢¡Æ£´¬Î¼ÂÀ ²èÁü

3·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÑ³¤¯ÀÈ¤¤¤â¤Î¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤¦º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Æ±ºî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸æ¶¡¿®¹°¡ÊB¡Ë¡¢ÊÒ»³¥¿¥«¥º¥ß¡ÊDr¡Ë¤È¡¢Æ£´¬¼çºÅ¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ãMt.FUJIMAKI¡ä¤Ê¤É¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¶áÆ£¼÷¡ÊG¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¡¢Á´¹ñ7¥«½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£»¥ËÚ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡ãÆ£´¬Î¼ÂÀ ÃÆ¤­¸ì¤ê LIVE TOUR 2019¡ÉIn the beginning¡É¡ä°ÊÍè¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£



¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢°ìÊâ¤Ç¤â¡¢È¾Êâ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ç²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç½ÐÍè¤¿²»¤ò¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢Ì£¤ï¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤­¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ø±éÃæ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£´¬¡£¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØÑ³¤¯ÀÈ¤¤¤â¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤¬²ó¤ì¤ë¤³¤È¡¢½éÆü¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ÇÍè¤é¤ì¤¿»¥ËÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òËá¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Þ¤¿²¿¤«¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÀäÂÐ¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈºÆ²ñ¤òÀÀ¤¤¡¢½éÆü¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£

¢¥¶áÆ£¼÷¡ÊG¡Ë

¢¥¸æ¶¡¿®¹°¡ÊB¡Ë

¢¥ÊÒ»³¥¿¥«¥º¥ß¡ÊDr¡Ë

¡ãÆ£´¬Î¼ÂÀ Live Tour 2025 ¡ÁÑ³¤¯ÀÈ¤¤¤â¤Î¡Á¡ä¤Ï¡¢Àè½µËö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿4·î4Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24¡¢6Æü¤ÎµÜ¾ë¡¦ÀçÂæRensa¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢11Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¡¢13Æü¤Ë¹­Åç¡¦¹­Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡¢18Æü¤ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬DRUM LOGOS¡¢20Æü¤ËÂçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA¡¢24Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity (TOKYO)¤ÈÂ³¤¯¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡£

¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î³Æ²ñ¾ì¤ÎÆÃÀßCDÈÎÇä¥Ö¡¼¥¹¤Ç¡ØÑ³¤¯ÀÈ¤¤¤â¤Î¡Ù¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄÌ¾ïÈ×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö½ª±é¸åËÜ¿Í¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£



¤µ¤é¤Ë¡¢4·î7Æü12»þ¤ËÆ£´¬Î¼ÂÀ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Öºù¤Î²Ö¤¬ºé¤¯º¢¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥á¥¤¥­¥ó¥°¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡£


¼Ì¿¿¡ý¸¶ÅÄ Ä¾¼ù ( n-foto LLC )

¥é¥¤¥Ö¾ðÊó

¢¡¡ãÆ£´¬Î¼ÂÀ Live Tour 2025 ¡ÁÑ³¤¯ÀÈ¤¤¤â¤Î¡Á¡ä
¢¨½ªÎ»¤·¤¿¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
2025Ç¯4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¹­Åç¡¦¹­Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
2025Ç¯4·î18Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬DRUM LOGOS
2025Ç¯4·î20Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA
2025Ç¯4·î24Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity (TOKYO)
Æþ¾ìÎÁ¡§Á´¼«Í³¡ÊÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤­¡Ë¡§6,800±ß ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ

¡¦ÄÉ²Ã¸ø±é
2025Ç¯5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ãÆ£´¬Î¼ÂÀ Live Tour 2025 in Taipei¡ä¡ÊÂæÏÑ¡Ë
²ñ¾ì¡§Legacy Taipei
³«¾ì¡§17:00¡¡³«±é¡§18:00

¢¡¡ãMt.FUJIMAKI 2025¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§»³Ãæ¸Ð¸òÎ®¥×¥é¥¶¤­¤é¤é (»³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´»³Ãæ¸ÐÂ¼Ê¿Ìî479-2)
½Ð¡¡±é¡§Æ£´¬Î¼ÂÀ ¤Û¤«
Æþ¾ìÎÁ¡§ÆÃÅµÉÕ¤­¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¡¡15,800±ß
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¡¡10,800±ß
Æþ¾ì·ô¡¡8,800±ß
Ãó¼Ö·ô¡§3,500±ß
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÅìµþ¡¡0570-00-3337(Ê¿Æü12:00¡Á15:00)
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§http://www.mtfujimaki.com/

¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó

¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÑ³¤¯ÀÈ¤¤¤â¤Î¡Ù
2025Ç¯3·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹

¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¤Î¤ß¡Ë
²Á³Ê¡§3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§VICL-66061
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66061.html

¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜDVD)¢¨3⽅ÇØ¥Ö¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
²Á³Ê¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§VIZL-24
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2434.html

¢¡¼ýÏ¿¶Ê
01. ºù¤Î²Ö¤¬ºé¤¯º¢
02. Ä«¾Æ¤±¤Î¸þ¤³¤¦
03. Glory Days
04. °¦¤ÎÉ÷
05. ¿¿¤ÃÇò¤Ê³¹
06. °Ê¿´ÅÁ¿´
07. Ñ³¤¯ÀÈ¤¤¤â¤Î
08. ¿·¤·¤¤µ¨Àá
09. ¥á¥Æ¥ª
10. ¥Ï¥Þ¥æ¥¦

¢¡DVD¼ýÏ¿¶Ê¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
01. ¥Ï¥í¡¼Î®À±·²
02. ¥Ó¡¼¥ë¤È¥×¥ê¥ó
03. ¥ª¥ª¥«¥ß⻘Ç¯
04. Blue Jet
05. ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
06. ¤æ¤é¤»
07. 3⽉9⽇

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

¢¡Æ£´¬Î¼ÂÀ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È

³°Éô¥µ¥¤¥È