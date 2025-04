2025年4月4日(金)〜6日(日)の3日間で開催された新都市型フェス<CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025>が盛況のうちに終幕した。フェスの模様はYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて7日(月)20:00より期間限定アーカイブ公開される。開催期間中は、「THE FIRST TAKE」史上初の試みとして音楽フェスの世界同時独占生配信を行い、豪華アーティストのパフォーマンスを3日間で約150万人が視聴。約40万件を超えるリアクションとコメントが寄せられた。

■「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」アーカイブ公開

配信期間:4月7日(月)20:00〜4月14日(月)23:59

配信チャンネル:YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q



■アーカイブ公開のアーティストラインナップ

※アーティストによっては、フルではなく一部の配信のみになります。

※秋山黄色、CLAN QUEEN、Cody・Lee(李)のアーカイブ配信はございません。予めご了承ください。



DAY1 - 4月4日(金) 【CENTRAL STAGE】

出演:乃木坂46 / 緑黄色社会



DAY2 - 4月5日(土) 【CENTRAL STAGE】

出演:キタニタツヤ / 結束バンド / 角野隼斗



DAY2 - 4月5日(土) 【Echoes Baa】

出演:YOASOBI / MAISONdes / NOMELON NOLEMON / KAFUNÉ

Special Guest: asmi(from ROOFTOP)/ syudou(from syudou商店)

MAISONdes Guest Act: asmi、アユニ・D、花譜、KAFUNÉ、かやゆー、くじら、水槽、すりぃ、ツミキ、日曜日のメゾンデ(礼衣)、乃紫、Pii、みきまりあ、meiyo、『ユイカ』、りりあ。、れん



DAY3 - 4月6日(日) 【CENTRAL STAGE】

出演:Awich / Creepy Nuts / HANA / YZERR



DAY3 - 4月6日(日) 【Echoes Baa】

出演:YOASOBI / Aooo / Luov

Special Guest: Chevon / TOMOO(from PONYCANYON / IRORI Records)/ FRUITS ZIPPER (from ASOBISYSTEM)



DAY3 - 4月6日(日) 【NEW GENE FEST】

出演:Conton Candy / 離婚伝説



■海外公演

【CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in Taipei】

公演:2025/4/19(土)

出演:新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / 櫻坂46 / HANA



【CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in Kuala Lumpur】

公演:2025/4/26(土)

出演:新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / Creepy Nuts

配信期間:4月7日(月)20:00〜4月14日(月)23:59配信チャンネル:YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q■アーカイブ公開のアーティストラインナップ※アーティストによっては、フルではなく一部の配信のみになります。※秋山黄色、CLAN QUEEN、Cody・Lee(李)のアーカイブ配信はございません。予めご了承ください。DAY1 - 4月4日(金) 【CENTRAL STAGE】出演:乃木坂46 / 緑黄色社会DAY2 - 4月5日(土) 【CENTRAL STAGE】出演:キタニタツヤ / 結束バンド / 角野隼斗DAY2 - 4月5日(土) 【Echoes Baa】出演:YOASOBI / MAISONdes / NOMELON NOLEMON / KAFUNÉSpecial Guest: asmi(from ROOFTOP)/ syudou(from syudou商店)MAISONdes Guest Act: asmi、アユニ・D、花譜、KAFUNÉ、かやゆー、くじら、水槽、すりぃ、ツミキ、日曜日のメゾンデ(礼衣)、乃紫、Pii、みきまりあ、meiyo、『ユイカ』、りりあ。、れんDAY3 - 4月6日(日) 【CENTRAL STAGE】出演:Awich / Creepy Nuts / HANA / YZERRDAY3 - 4月6日(日) 【Echoes Baa】出演:YOASOBI / Aooo / LuovSpecial Guest: Chevon / TOMOO(from PONYCANYON / IRORI Records)/ FRUITS ZIPPER (from ASOBISYSTEM)DAY3 - 4月6日(日) 【NEW GENE FEST】出演:Conton Candy / 離婚伝説■海外公演【CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in Taipei】公演:2025/4/19(土)出演:新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / 櫻坂46 / HANA【CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in Kuala Lumpur】公演:2025/4/26(土)出演:新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / Creepy Nuts

公演概要

<CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025>

2025年4月4日(金)、5日(土)、6日(日)

Kアリーナ横浜/横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場/KT Zepp Yokohama



【主催】CENTRAL実行委員会

【制作】株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

【特別協賛】サントリーグループ

【協賛】ソニーフィナンシャルグループ株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

【協力】イープラス

【技術協力】ソニー株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

【公式ホームページ】https://central-fest.com/

【公式SNS】

X: @CENTRAL___2025

Instagram: @central___2025

YouTube: https://www.youtube.com/@CENTRAL_FEST

【お客様 問い合わせ先】https://central-fest.com/inquiry/



■アーティストラインナップ

CENTRAL STAGE@Kアリーナ横浜

2025/4/4(金) 乃木坂46 / 緑黄色社会 ※乃木坂46は38thシングル選抜メンバーが出演

2025/4/5(土) キタニタツヤ / 結束バンド / 角野隼斗

2025/4/6(日) Awich / Creepy Nuts / YZERR / HANA



Echoes Baa@横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

2025/4/5(土) YOASOBI / MAISONdes / NOMELON NOLEMON / KAFUNÉ

Special Guest: asmi(from ROOFTOP)/ syudou(from syudou商店)



<MAISONdesにて出演するゲストアクト一覧>

asmi、アユニ・D、花譜、KAFUNÉ、かやゆー、くじら、水槽、すりぃ、ツミキ、日曜日のメゾンデ(礼衣)、乃紫、Pii、みきまりあ、meiyo、『ユイカ』、りりあ。、れん



2025/4/6(日)

YOASOBI / Aooo / Luov

Special Guest: Chevon / TOMOO(from PONYCANYON / IRORI Records)/ FRUITS ZIPPER (from ASOBISYSTEM)



KT Zepp Yokohama

2025/4/5(土) [VIVAL] ヰ世界情緒 / ClariS / 七海うらら / HIMEHINA / Reol

2025/4/6(日) [NEW GENE FEST] 秋山黄色 / CLAN QUEEN / Cody・Lee(李) / Conton Candy / 離婚伝説



Zepp New Taipei

2025/4/19(土) 新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / 櫻坂46 / HANA



Zepp Kuala Lumpur

2025/4/26(土) 新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / Creepy Nuts

<CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025>2025年4月4日(金)、5日(土)、6日(日)Kアリーナ横浜/横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場/KT Zepp Yokohama【主催】CENTRAL実行委員会【制作】株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ【特別協賛】サントリーグループ【協賛】ソニーフィナンシャルグループ株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社【協力】イープラス【技術協力】ソニー株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社【公式ホームページ】https://central-fest.com/【公式SNS】X: @CENTRAL___2025Instagram: @central___2025YouTube: https://www.youtube.com/@CENTRAL_FEST【お客様 問い合わせ先】https://central-fest.com/inquiry/■アーティストラインナップCENTRAL STAGE@Kアリーナ横浜2025/4/4(金) 乃木坂46 / 緑黄色社会 ※乃木坂46は38thシングル選抜メンバーが出演2025/4/5(土) キタニタツヤ / 結束バンド / 角野隼斗2025/4/6(日) Awich / Creepy Nuts / YZERR / HANAEchoes Baa@横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場2025/4/5(土) YOASOBI / MAISONdes / NOMELON NOLEMON / KAFUNÉSpecial Guest: asmi(from ROOFTOP)/ syudou(from syudou商店)<MAISONdesにて出演するゲストアクト一覧>asmi、アユニ・D、花譜、KAFUNÉ、かやゆー、くじら、水槽、すりぃ、ツミキ、日曜日のメゾンデ(礼衣)、乃紫、Pii、みきまりあ、meiyo、『ユイカ』、りりあ。、れん2025/4/6(日)YOASOBI / Aooo / LuovSpecial Guest: Chevon / TOMOO(from PONYCANYON / IRORI Records)/ FRUITS ZIPPER (from ASOBISYSTEM)KT Zepp Yokohama2025/4/5(土) [VIVAL] ヰ世界情緒 / ClariS / 七海うらら / HIMEHINA / Reol2025/4/6(日) [NEW GENE FEST] 秋山黄色 / CLAN QUEEN / Cody・Lee(李) / Conton Candy / 離婚伝説Zepp New Taipei2025/4/19(土) 新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / 櫻坂46 / HANAZepp Kuala Lumpur2025/4/26(土) 新しい学校のリーダーズ / キタニタツヤ / Creepy Nuts

フィナーレを飾ったCreepy Nutsのライブ生配信終了後に、「THE FIRST TAKE」で期間限定のアーカイブ配信を行うことが発表され、4月7日(月)20:00より各ステージのパフォーマンスが一挙に公開となる。アーカイブ配信は、4月4日(金)〜6日(日)にKアリーナ横浜で行われた「CENTRAL STAGE」、4月5日(土)と6日(日)に横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で行われた 「Echoes Baa」、そして4月6日(日)にKT Zepp Yokohamaで行われた 「NEW GENE FEST」の3会場にて、「THE FIRST TAKE」で生配信されたアーティストの中から22組のパフォーマンスを配信。4月7日(月)20:00よりステージごとに一挙に公開され、4月14日(月)まで一週間の期間限定配信となる。乃木坂46×緑黄色社会、キタニタツヤ×角野隼斗の豪華コラボステージなど、フェスに参加した方はもちろん、生配信をリアルタイムで視聴した方も、見逃した方も楽しめる内容だ。さらに、新しい学校のリーダーズ、キタニタツヤ、櫻坂46、Creepy Nuts、HANA らが出演する<CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025>の海外公演についても「THE FIRST TAKE」から後日期間限定公開されることが決定している。公演は4月19日(土)に台湾・Zepp New Taipeiで、26日(土)にマレーシア・Zepp Kuala Lumpurにて行われ、「THE FIRST TAKE」での公開日程などの詳細は後日発表となる。