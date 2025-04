【第4話】 4月6日 更新

講談社は4月6日、髙橋恭平氏と千田大輔氏によるマンガ「真剣恋愛極道ーガチコイヤクザー」第4話「スジがいいですね」をヤンマガWebで公開した。読むには70ポイントが必要。

本作は所属事務所が多額の借金を抱えていた売れない女優・星野ヒカリと極悪ヤクザ「鑑組」若頭・鑑仁の出会いをきっかけに、”純愛”を担保とした凶暴な恋が描かれる作品。「異常者の愛」や「僕は君たちを支配する」で知られる千田大輔氏が手掛けている。

4月7日現在、ヤンマガwebでは第1話から第3話までが無料公開されている。次回更新は4月13日の予定。

【真剣恋愛極道ーガチコイヤクザー】

『僕は君たちを支配する』の千田大輔、ヤンマガWebに帰還‼ 「支配」の次は「純愛」を描く!? 売れない女優・星野ヒカリは、所属事務所社長が自身を売り出すために極悪ヤクザ「鑑組」から多額の借金を抱えていたことを知る。借金返済を待ってもらうべく、「鑑組」を訪れたヒカリ。そこでヒカリは、鑑組若頭・鑑仁と運命の出会いを果たす――。担保は純愛。狂犬ヤクザと売れない女優の凶暴な恋。

