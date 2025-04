【第59話】 4月7日 無料公開

小学館は4月7日、こしたてつひろ氏によるマンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」第59話の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。

本作は「炎の闘球児 ドッジ弾平」の主人公・弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾子が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する現代版熱血ドッジボール漫画。59話では新展開に突入。皆の前で「炎のシュート」を披露しようとする弾子だったが……。

第59話より

【炎の闘球女 ドッジ弾子】

伝説のドッジボール漫画「炎の闘球児 ドッジ弾平」! 弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾子が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する、現代版熱血ドッジボール漫画! たちはだかる現代の常識に弾子は打ち勝つことができるのか!? こしたてつひろ熱筆の美少女たちに注目せよ!

