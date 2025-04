森永乳業が展開する人気スイーツシリーズに、ポケモンパッケージ第2弾が登場。

「クラフト 小さなチーズケーキ イーブイのもぐもぐオレンジハーモニー」が数量限定で発売されます。

また、定番フレーバーの「クラフト 小さなチーズケーキ」もピカチュウ・プリン・カビゴンのパッケージで順次販売開始です☆

森永乳業「クラフト 小さなチーズケーキ イーブイのもぐもぐオレンジハーモニー」

価格:390円(税込)

発売日:2025年4月8日(火)

内容量:90g(15g×6個)

取扱店舗:全国のスーパーマーケット、一般小売店

森永乳業から、幅広い世代に愛される「ポケットモンスター」のイラストが描かれたパッケージ第2弾として、「クラフト小さなチーズケーキ イーブイのもぐもぐオレンジハーモニー」が数量限定で登場!

「クラフト小さなチーズケーキ イーブイのもぐもぐオレンジハーモニー」は、柑橘(オレンジピール)&和柑橘(国産温州みかん果汁)をブレンドした、春夏仕様の爽やかなチーズケーキです。

一口目から「オレンジの爽やかな酸味と甘み・和柑橘の鼻にぬける香り」を楽しめます。

また、パッケージには幅広い世代に愛されるイーブイが描かれています。

見た目にもかわいく、親子で楽しめるデザインになっています!

定番の「クラフト 小さなチーズケーキ」シリーズにピカチュウ・プリン・カビゴンのパッケージが登場

価格:各390円(税別)

発売日:2025年4月上旬より順次切り替え

定番人気の「クラフト 小さなチーズケーキ」シリーズも、ポケモンパッケージで登場。

「クラフト 小さなチーズケーキ ピカチュウのレアチュウズケーキ」

「クラフト 小さなチーズケーキ プリンのしあわせストロベリー」

「クラフト 小さなチーズケーキ カビゴンのごちそうブルーベリー」として、数量限定で発売されます。

人気のポケモンたちのキュートなパッケージは、見ているだけで笑顔になれそう☆

ポケモンたちと親子の団らんのひと時を過ごせます。

さらにフタの裏や、中の個包装のアルミにもポケモンのキャラクターが描かれています。

親子のコミュニケーションにもぴったりのスイーツです☆

ポケモンパッケージ第3弾も人気スイーツが登場

森永乳業からは、2025年春、幅広い世代に愛される「ポケットモンスター」をあしらったパッケージデザインのスイーツが続々登場。

第1弾は「ビヒダス ヨーグルト 4ポット」シリーズ、第2弾は「クラフト 小さなチーズケーキ」シリーズです。

また、第3弾でも森永乳業の人気スイーツが登場します。

「クラフト小さなチーズケーキ」シリーズについて

「クラフト小さなチーズケーキ」シリーズは、1992年に誕生。

30年以上にわたって愛され続けている、ロングセラーのチーズデザートです。

くつろぎたい時や小腹を満たしたい時などに、家族みんなで楽しめる商品として人気です。

人気の定番フレーバー(レアチーズケーキ、ストロベリー、ブルーベリー)を取り揃えています。

食後のデザートやおやつタイムがより楽しくなる、ポケモンパッケージの小さなチーズケーキ!

「クラフト 小さなチーズケーキ イーブイのもぐもぐオレンジハーモニー」は、2025年4月8日(火)より数量限定で販売開始です。

※Kraftはライセンス契約により使用許諾されたKraftFoodsの商標です。

