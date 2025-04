by Gage Skidmoreイーロン・マスク氏が率いる政府効率化省(DOGE)が、アメリカの内国歳入庁(IRS)のデータへアクセスするための「メガAPI」を開発するべくハッカソンを開催予定であることが報じられました。メガAPIはIRSのデータへのアクセスを容易にすることを目的としていますが、IRS内部からは懸念の声が挙がっています。DOGE plans now reportedly include an IRS ‘hackathon’ | The Verge

There is a pattern across all agencies where IT “modernization” contracts do not pay for outcomes/performance; instead, they pay for time. Therefore, the incentive is for contractors to “never finish,” resulting in incredible waste.



As an example, IRS modernization started in… pic.twitter.com/1OZn8DDTrL— Department of Government Efficiency (@DOGE) March 21, 2025

https://www.theverge.com/news/644327/musk-doge-irs-hackathon-taxpayer-data-transfer-cloudDOGE reportedly planning a hackathon to build ‘mega API’ for IRS data | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/04/05/doge-reportedly-planning-a-hackathon-to-build-mega-api-for-irs-data/DOGEは2025年3月21日に「IRSのシステム近代化は1990年に始まった。作業は1996年に完了する予定だったが、現時点でも作業は完了しておらず、システム近代化の請負業者は『あと5年かかる』と主張している。近代化作業は29年遅れで、予算は150億ドル(約2兆2000億円)に達している。請負業者をのぞく全国民が損をしている」「IT業界における『近代化』契約では成果やパフォーマンスではなく作業時間に対して報酬が支払われる。このため請負業者には『作業を決して終わらせない』というインセンティブが働き、途方もない無駄が生じる」と述べ、既存のIRSのシステム近代化契約を凍結したことを明かしました。2025年4月5日の報道によると、DOGEはIRSが保持するデータをクラウドプラットフォームから一元的に管理できる「メガAPI」の開発を計画しているとのこと。メガAPIで管理できる情報には納税者の名前、住所、社会保障番号などのデータが含まれています。現時点ではIRSは納税者情報をオンプレミスなデータセンターとクラウドを組み合わせた複数のシステムで管理しており、システムにアクセスするには特別な権限が必要です。しかし、メガAPIは納税者情報の一元的な管理を目的としており、メガAPIへのアクセス権限を持つ人物がすべてのデータにアクセスできてしまう可能性が懸念されています。DOGEはメガAPIを開発するべくワシントンD.C.でハッカソンを開催する予定です。このハッカソンはDOGE職員のギャビン・クリガー氏とヘルスケア企業「Levels Health」の創業者兼CEOであるサム・コーコス氏が主導するとのこと。メガAPIは当初は1年かけて開発される予定でしたが、記事作成時点では開発期間が数週間にまで短縮されたとのこと。IRSの関係者はメガAPIの開発計画について「これは技術的に不可能である。合理的なアイデアではないし、IRSを機能不全に陥らせることになる」と述べています。また、別の関係者は「メガAPIはすべてのアメリカ国民の最も機密性の高い情報に対して開かれたイーロン・マスク氏が管理する扉である」とコメントしています。なお、DOGEはアメリカ社会保障局(SSA)のシステムを数カ月以内にCOBOLから別言語へ移植しようとしていることが報じられていますが、この計画についても短期間での移植は不可能であるという指摘が多数寄せられています。イーロン・マスク率いるDOGEが6000万行ものCOBOLコードを含む社会保障局のシステムをコード生成AIでわずか数カ月の内に移行させようとしており危険性が指摘されている - GIGAZINEby Gage Skidmore