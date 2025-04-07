Æü¸þºä46¡¦¹âÀ¥°¦Æà¤¬Ã±ÆÈ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë½é´§¥é¥¸¥ªÆÃÈÖ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡ª ¥°¥ëー¥×Â´¶ÈÌÜÁ°¤Î¿´¶¤ò¥Èー¥¯
Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ï¡¢Æü¸þºä46¡¦¹âÀ¥°¦Æà¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØÆü¸þºä46¡¦¹âÀ¥°¦Æà¡¡Â´¶ÈµÇ°¡ª¡Ö¤Þ¤Ê¤Õ¤£¤Î¤Õ¤£～¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¡×¡Ù¤ò¡¢4·î29Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÀµ¸á¤è¤êÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡¢17ºÐ¤ÇÆü¸þºä46¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤±¤ä¤ºä46¡×¡Ê¤Ò¤é¤¬¤Ê¤±¤ä¤¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Æü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¹âÀ¥°¦Æà¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡ØÆü¸þºä46¤Î¡Ö¤Ò¡×¡Ù¤ä¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç³Ú¤·¤¤¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÀ¥¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç3Ç¯È¾²á¤´¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥É¥íー¥óÁà½Ä¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò»ý¤Ä¹âÀ¥¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¹âÀ¥°¦ÆàËÜ¿Í¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Êー¤È¤È¤â¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¸þºä46¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÁ°¤Ë¡¢º£¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Èー¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¹âÀ¥°¦Æà¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿½é¤Î¥é¥¸¥ª´§ÈÖÁÈ¤òÂ´¶ÈÁ°¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥ê¥¹¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Èー¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª °ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦～¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥³ー¥Êー¡Ö¥µ¥óÀ¸¡ª¤Þ¤Ê¤µ¤ó¡ª±þ±çÀîÌø¡×¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ò¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¼õÉÕÃæ¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥áー¥ë¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¡ØÆü¸þºä46¤Î¡Ö¤Ò¡×¡ÙÈÖÁÈX¡Ê@hinata_joqr¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¥áー¥ë¤Î°¸Àè¤Ï¡¢special@joqr.net¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹âÀ¥°¦Æà¡¦¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1998Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£
2016Ç¯¡¢Æü¸þºä46¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤±¤ä¤ºä46 ¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¡£
2025Ç¯5·î1Æü¤Î¡Ö13th Single ¤Ò¤Ê¤¿ºä46 LIVE¡×¤ÇÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¡ÚÆÃÊÌÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡§¡¡¡ØÆü¸þºä46¡¦¹âÀ¥°¦Æà¡¡Â´¶ÈµÇ°¡ª¡Ö¤Þ¤Ê¤Õ¤£¤Î¤Õ¤£～¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¡×¡Ù
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§¡¡4·î29Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÀµ¸á～¸á¸å1»þ00Ê¬
¢£½Ð±é¡§¡¡¹âÀ¥°¦Æà¡ÊÆü¸þºä46¡Ë
¢£¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§¡¡special@joqr.net
¢£¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Õ¥©ー¥à¡§¡¡https://form.run/@joqr-sunnama
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡¡#¤Õ¤£～¤¹¤ë¥é¥¸¥ª