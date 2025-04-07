3¿Í»àË´¤ÎÄ¹ºê¸©°í´ô²¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼»ö¸Î¡¡¥¨¥¹¡¦¥¸¡¼¡¦¥·¡¼º´²ì¹Ò¶õ¤Ç¤ÏµîÇ¯7·î¤Ë¤â¥Ø¥êÄÆÍî¡¡¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº´±¤ò¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯Í½Äê
¤¤Î¤¦¸á¸å¡¢Ä¹ºê¸©°í´ô²¤Çµ¯¤¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿6¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢Ä´ºº´±¤ò¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å1»þÈ¾¡¢°å»Õ¤ä´µ¼Ô¤é6¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬¡¢Ä¹ºê¸©¤ÎÂÐÇÏ¶õ¹Á¤«¤éÊ¡²¬»Ô¤ÎÊ¡²¬ÏÂÇòÉÂ±¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î½ä»ëÁ¥¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢°í´ô²¤ÇÅ¾Ê¤¤·¤¿µ¡ÂÎ¤òÈ¯¸«¡£6¿ÍÁ´°÷¤òµß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´µ¼Ô¤Î¥â¥È¥¤¥·¥ß¥Ä¥³¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤È¡¢ÉÕ¤Åº¤¤¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥È¥¤¥·¥«¥º¥è¥·¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¡¢°å»Õ¤Î¥¢¥é¥«¥ï¥±¥¤¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬µ¡Æâ¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤ë3¿Í¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¹¡¦¥¸¡¼¡¦¥·¡¼º´²ì¹Ò¶õ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µîÇ¯7·î¤Ë¥Ø¥ê¤¬ÄÆÍî¤·¡¢2¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£·î4Æü¤ËÅÀ¸¡¤·¤¿ºÝ¤Ë°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¡Ä¹¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢Ä´ºº´±2¿Í¤ò¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£