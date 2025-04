■シリアスな(?)松本潤と井田幸昌の記念ショット

【画像6枚】来場した松本潤、常田大希らとの記念ショット

画家・現代美術家の井田幸昌が初めてディズニーキャラクターを描いたコレクション『DISNEY|YUKIMASA IDA “ONLY TIME WILL TELL” POP UP SHOP POWERED BY ZOZOVILLA』。そのレセプションに松本潤、常田大希ら豪華ゲストが来場し、井田のSNSでは、記念ショットが続々公開されている。

松本が2023年に開催した初の個展『PERSPECTIVE ‐時をつなぐ眼差し‐』に参加したこともある井田。「年末ぶりだったかなぁ。」と松本との再会を振り返りながら、「いつもわちゃわちゃしてるから、たまにはシリアスに」というコメントを添えた記念ショットには、ミッキーマウスが描かれた大きなキャンバスを挟み、前で手を組んだ松本と、腕を組んだポーズをとった井田の姿が写っている。

フードを被った常田と画の前でしゃがみこんだ記念写真には、「おー、空港ぶりだなーという、思えば謎の会話をしながら再会。笑」「二次会もきてくれていろいろ話せて楽しかったし刺激的でよかった。」と、再会の裏話も記載された。

他にも、MY FIRST STORYのHiro(Vo)や、俳優の佐藤健らも来場。それぞれのゲストとの繋がりや裏話などが記載された投稿文にも注目だ。

『DISNEY|YUKIMASA IDA “ONLY TIME WILL TELL” POP UP SHOP POWERED BY ZOZOVILLA』は、4月20⽇まで代官⼭ヒルサイドテラス / ヒルサイドフォーラムにて開催中。