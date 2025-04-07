Î¾ÊÅ²¼¤¬Î²²«Åç¤Ø¡¡ÆüÊÆÎ¾·³Ìó3Ëü¿ÍÀï»à¤ÎÃÏ¡ÄÀï¸å80Ç¯¤ÇºÇ½é¤Î°ÖÎî¤ÎÎ¹¡Ö²þ¤á¤Æ¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏÀï¸å80Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢³ÆÃÏ¤ò°ÖÎî¤ËË¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¡¢ºÇ½é¤ÎË¬ÌäÃÏ¤È¤Ê¤ë·ãÀïÃÏ¡¦Î²²«Åç¤Ø¸þ¤«¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡¢¸«Á÷¤ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¢¤È¡¢Î²²«Åç¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î²²«Åç¤Ï¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÎÅç¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¾åÎ¦¤·¤Æ·ãÀïÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüÊÆÎ¾·³¤ÈÅçÌ±¤¢¤ï¤»¤Æ3Ëü¿Í¶á¤¯¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅþÃå¸å¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï°ÖÎîÈê¤Ç²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤ÆÄÃº²¤òµ§¤ë¤Û¤«¡¢¸µÅçÌ±¤Î°äÂ²¤é¤Èº©ÃÌ¤·¡¢Ìë¤Ë¤Ï¹Äµï¤ËÌá¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤ÏÀï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö³ÆÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤ä¡¢¶ìÆñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë²þ¤á¤Æ¿´¤ò´ó¤»¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï²Æì¡¢¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Ø¤ÎË¬Ìä¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î²²«Åç¤¬ºÇ½é¤Î°ÖÎî¤ÎÃÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£