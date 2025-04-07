ÇµÌÚºä46Åû°æ¤¢¤ä¤á¡¢´é¤è¤êÂç¤¤¤²Û»Ò¥Ñ¥ó¤òËËÄ¥¤ëÀè¹Ô¥«¥Ã¥È²ò¶Ø¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×
ÇµÌÚºä46Åû°æ¤¢¤ä¤á¡Ê20¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¢6·î3Æü¤Ë¸÷Ê¸¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¡Ë¤Î¡¢¼«¿È¤Î´é¤è¤êÂç¤¤¤¥Ñ¥ó¤òËËÄ¥¤ëÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬7Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Þ¥è¥ë¥«Ì¾Êª¤Î²Û»Ò¥Ñ¥ó¡Ö¥¨¥ó¥µ¥¤¥Þ¡¼¥À¡×¤òËËÄ¥¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê1Ëç¡£¡Ö¥Þ¥è¥ë¥«Åç¤Î»Ô¾ì¤ò¤°¤ë¤Ã¤È²ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©ºà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ç¥Þ¥è¥ë¥«Ì¾Êª¤Î¥¨¥ó¥µ¥¤¥Þ¡¼¥À¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Ñ¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¹¾ì¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ªÅ·µ¤¤â¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤ÈÃÏÃæ³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¥Þ¥è¥ë¥«Åç¤Ç»£±Æ¡£¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ7Ç¯ÌÜ¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î½é¼Ì¿¿½¸¤À¡£5Æü´Ö¤Î¥í¥±¤Ç25¼ïÎà¤Î°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡£¥Þ¥è¥ë¥«Åç¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ä¥è¥Ã¥È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç½é¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£Èþ¾¯½÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÌÌ¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯À®Ä¹¤·¤¿°ìÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Åû°æ¤Ï18Ç¯11·î¡¢Åö»þ14ºÐ¤Ç4´üÀ¸ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¡£ºòÇ¯6·î¤Ë20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Öbis¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢ÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£