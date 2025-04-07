¥¹¥Þ¥Û¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Æ¹âÀÇ½¡ª¡¡ºÇ¿·¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡ÚÂ¨Çã¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Û
Ëè½µ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¡¢¥Û¥Ó¡¼¡¢¥²¡¼¥à¤ò¥Õ¥ï¤Ã¤È¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÂ¨Çã¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡£º£½µ¤ÏºÇ¿·¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ç¤¹¡£
iPad¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹ØÆþ¸¡Æ¤»þ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤àÇã¤¤Êýá¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤À¡£
NTT¥É¥³¥â¡¢au¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î3¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤ÏºÇ¿·¤ÎiPad¥·¥ê¡¼¥º¤âÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂÐ±þ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥É¥³¥â¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤é13Ëü5850±ß¤Î¡ÖiPad Air¡×¡Ê11¥¤¥ó¥Á¡¢128GB¡¢Wi¡ÝFi¡ÜCellular¡Ë¤¬Ìó2Ç¯¸å¤ÎÊÖµÑ¾ò·ï¤Ç¼Â¼Á5Ëü9290±ß¡£Äê´üÅª¤ËiPad¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î²Á³Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¹¥È¤«¤È¡ª
¡Ú²èÁü¡Ûº£½µ¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡úApple IntelligenceÂÐ±þ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ª
iPad Air¡¡
Apple¡¿9Ëü8800±ß¡Ê11¥¤¥ó¥Á¡¢128GB¡¢Wi-Fi¡Ë¤«¤é
²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤Ï11¥¤¥ó¥Á¤È13¥¤¥ó¥Á¤Î2¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊÌÇä¤ê¤Ç¡ÖiPad AirÍÑMagic Keyboard¡×¡Ê4Ëü6800±ß¡Ë¤âÍÑ°Õ¡£¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏM3¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢AppleÆÈ¼«¤ÎAI¡ÖApple Intelligence¡×¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤äÊ¸¾Ï¤ÎÀ¸À®¤â´ÊÃ±¤«¤Ä¹âÂ®¤Ë¹Ô¤Ê¤¨¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡ª
¡úÄêÈÖ¤Î"Ìµ°õ¥â¥Ç¥ë"¤â¿··¿¤¬ÅÐ¾ì¡ª
iPad¡¡
Apple¡¿5Ëü8800±ß¡Ê128GB¡Ë¤«¤é
²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤Ï11¥¤¥ó¥Á¤Î1¼ïÎà¡£Æ°²è¤ä¥Þ¥ó¥¬¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖApple Pencil¡×¡Ê1Ëü3800±ß¡Ë¤ä¡ÖMagic Keyboard Folio¡×¡Ê4Ëü2800±ß¡Ë¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÍÑÅÓ¤Ç¤âÂç³èÌö¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤ëA16¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ÏApple Intelligence¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª
¡ú¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤â°Û¼¡¸µ¤Î¥³¥¹¥Ñ¡ª
Xiaomi Pad 7¥·¥ê¡¼¥º¡¡
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿5Ëü4980±ß¡Ê8GB¡Ü128GB¥â¥Ç¥ë¡Ë¤«¤é
¹â²òÁüÅÙ3.2K 11.2¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡¢8850mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Ä¤Ä½ÅÎÌ500g¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡£Google¤ÎAI¡ÖGemini¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¸¡º÷¤ä²èÁü¡¦¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÀ¸À®¤¬²ÄÇ½¡£ºÇ¿·¤Î¹âÀÇ½¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖXiaomi Pad 7 Pro¡×¤Ç¤â8Ëü1980±ß¤«¤é¤È¤¤¤¦¥³¥¹¥ÑÈÖÄ¹¤Ã¤×¤ê¡£ÀìÍÑ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡×¡Ê2Ëü2980±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¥Ú¥ó¡×¡Ê1Ëü4980±ß¡Ë¤âÈÎÇäÃæ¡ª
¡ú»¨»ï¤ä¥Þ¥ó¥¬¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤é¤³¤Á¤é¡ª
OPPO Pad Neo¡¡
¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿4Ëü4800±ß
ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë11.4¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï7¡§5¤ÎÇò¶äÈæ¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê»¨»ï¤ä¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¤Î±ÜÍ÷»þ¤Ï¡¢Í¾ÇòÉôÊ¬¤¬¾®¤µ¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂç¤¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤ÏDolby Atmos¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¯¥¢¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¥²¡¼¥à¤äÆ°²è¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿¥áÍÑÅÓ¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ä¾°æÍµÂÀ