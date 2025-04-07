¸ÂÄê4Âæ¤Î¡ÖG¥¯¥é¥¹¡×¤ÏNIGO¤È¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª ½éÂåG¥¯¥é¥¹¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¡Ú¿·¼Ö¥Ë¥åー¥¹¡Û
NIGO¤È¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤¬G¥¯¥é¥¹¤Ç¥³¥é¥Ü¡ª
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄG¥¯¥é¥¹ ¥Ñ¥¹¥ÈⅡ¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡ÃMercedes-Benz G-Class Past II Future
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤È¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¡ÖProject G-Class Past II Future¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ270kW¡Ê367ps¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯750Nm¡Ê76.5kgf-m¡Ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ë3.0¥ê¥Ã¥¿ーÄ¾Îó6µ¤Åû¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤Î¡ÖG 450 d¡×¤À¡£
PROJECT MONDO G¡Ê2023¡Ë
Project G-Class Past II Future¡Ê2024¡Ë
2023Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢G¥¯¥é¥¹¤¬¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅ»¤Ã¤¿Á¯Îõ¤Ê¥¢ー¥ÈºîÉÊ¡ÖPROJECT MONDO G¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
Â³¤¯2024Ç¯10·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ëNIGO¤¬»²²è¡£¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¡¦¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Èþ³Ø¤È¡¢1979Ç¯¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é45Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤à G¥¯¥é¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢²áµî¤È¸½Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ò¤°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖProject G-Class Past II Future¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤Ï¥ª¥êー¥Ö¥°¥êー¥ó¤È¥°¥ìー¤Î2¥Èー¥ó
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄG¥¯¥é¥¹ ¥Ñ¥¹¥ÈⅡ¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡ÃMercedes-Benz G-Class Past II Future
¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖG-Class Past II Future ¡×¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿»Å¾å¤²¤¬ÆÃÄ§¡£ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë2¥Èー¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤ä¡¢ ¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥í¥´¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¥«¥Ðー¤Ê¤É¡¢¥¢ー¥È¥Ôー¥¹¡ÖProject G-Class Past II Future¡×¤È¶¦ÄÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤¬¿ï½ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥¥ã¥Ó¥ó¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿¥ª¥êー¥Ö¥°¥êー¥ó¤È¥°¥ìー¤Î2¥Èー¥ó¥Ú¥¤¥ó¥È¡Ê¥Þ¥Ã¥È¡Ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÏÆÃÊÌ¿§¡Ö¥Þ¥Ì¥Õ¥¡¥¯¥È¥¥ー¥¢ ¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥°¥Î¡×¤Ë¥Ú¥¤¥ó¥È¤µ¤ì¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¼þÊÕ¤Þ¤ÇÁ´ÌÌÅª¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥éー¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢1979Ç¯¤Î½éÂåG¥¯¥é¥¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Õ¥ìー¥à¤äÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î18¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤ー¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Üー¥É¤Þ¤Ç¤â¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£G¥¯¥é¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ä¤Î¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¤Ë¤Ï¡¢½éÂåG¥¯¥é¥¹¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤È¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄG¥¯¥é¥¹ ¥Ñ¥¹¥ÈⅡ¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡ÃMercedes-Benz G-Class Past II Future
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤È¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶ー¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¥·ー¥È¡£¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï1979Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿G¥¯¥é¥¹¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿Åµ·¿Åª¤Ê¥·ー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢G¥¯¥é¥¹¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍèÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÁõÈ÷¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë½õ¼êÀÊÂ¦¥°¥é¥Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î¥â¥Ç¥ëÌ¾¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖPAST II FUTURE¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿ー¥³¥ó¥½ー¥ë¤Ë¤Ï¡ÖOne of 20¡×¤Î¥ì¥¿ー¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¡¢À¤³¦¸ÂÄê20Âæ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê1Âæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢G ¥¯¥é¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤òÀìÌç¤Ë¼è¤ê°·¤¦Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÈÎÇäÅ¹¡Ö¥¹¥¿ー¥º¡÷¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¶äºÂ¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5-11-4¡Ë¡×¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡ÖG-Class Past II Future¡×¼ç¤ÊÁõÈ÷¡¦»ÅÍÍ
¡Ú¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡Û
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¡§¥ª¥êー¥Ö¥°¥êー¥ó¤È¥°¥ìー¤Î2¥Èー¥ó¥Ú¥¤¥ó¥È¡Ê¥Þ¥Ã¥È¡Ë¢¨Àµ¼°¥«¥éーÌ¾¤Ï¥Ñ¥ó¥È¥ó7764C¡Ê¥Þ¥Ã¥È¡Ë/¥Ñ¥ó¥È¥ó17-1500 TPG ¡Ê¥Þ¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー
¡¦¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¥ì¥¿ーÆþ¤ê¥µ¥¤¥É¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥ó
¡¦MERCEDES-BENZ¥ê¥ä¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥é¥¤¥ó¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢
¡¦¥Þ¥Ì¥Õ¥¡¥¯¥È¥¥ー¥¢ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Üー¥É
¡¦¥Þ¥Ì¥Õ¥¡¥¯¥È¥¥ー¥¢ ¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥°¥Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹
¡¦18¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë
¡¦¥Þ¥Ì¥Õ¥¡¥¯¥È¥¥ー¥¢ ¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥°¥Î¥Ð¥ó¥Ñー¡¦¥Û¥¤ー¥ë¥¢ー¥Á
¡¦¡ÖG¡×¥í¥´Æþ¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー
¡¦¡ÖG¡×¥í¥´Æþ¤ê¥É¥¢¥Ü¥¿¥ó ¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¡Ú¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡Û
¡¦¥Ï¥ó¥É¥ë°ÌÃÖ¡§º¸
¡¦ÆâÁõ¡§¥ì¥¶ー/¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯ - ¥À¥ô¥°¥ìー/¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¦¡ÖPAST II FUTURE¡×¥ì¥¿ーÆþ¤ê¥°¥é¥Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¡Ê½õ¼êÀÊ¡Ë
¡¦¡ÖOne of 20¡×¥ì¥¿ーÆþ¤ê¥»¥ó¥¿ー¥³¥ó¥½ー¥ë
¡¦¥Þ¥Ì¥Õ¥¡¥¯¥È¥¥ー¥¢ ¥ªー¥×¥ó¥Ý¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥·¥å¥¦¥Ã¥É¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥È¥ê¥à