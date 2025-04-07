¡Ö¿Í¡¹¤Ï´ØÀÇ¤Ï¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤À¤í¤¦¡ª¡×¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ç³ô²Á¤¬À¤³¦Åª¤ËµÞÍî¤â¡¢À¯ºö¤ò¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤è¤ê³ô²Á¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÌô¤ò°û¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢À¯ºö¤ò¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¡Ê³ô²Á¤â¡Ë²¿¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²¿¤«¤ò¼£¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»þ¤Ë¤ÏÌô¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£²æ¤¬¹ñ¤Ë¤Ïº£¡¢Ëè·î¡¢¿ô²¯¥É¥ë¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î®Æþ¤Ï¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤¿¤«¤é¤À¡£¤¤¤º¤ìÌäÂê¤Ï²ò·è¤µ¤ì¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÏºÆ¤Ó¶¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï6Æü¡¢³ô²Á¤¬²¼Íî¤¹¤ëÃæ¤Ç¤âÁê¸ß´ØÀÇ¤ò¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î½µËö¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤ä¥¢¥¸¥¢¿Í¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï¼è°ú¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏÃæ¹ñ¡¢EU¡¢¤½¤ÎÂ¾Â¿¤¯¤Î¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ëµð³Û¤ÎÀÖ»ú¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¿ôÉ´²¯¥É¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹´ØÀÇ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö¿Í¡¹¤Ï¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¢´ØÀÇ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤À¤í¤¦¡ª¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£