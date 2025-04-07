¡ÖÍÅÄ¹ñºÝÆ«¼§Å¸¡×ºÇ¹â¾Þ¤Ë±º¶¿¤µ¤ó¤ÈÃæ¸¶¤µ¤ó¡¡29Æü¤«¤éÆ«´ï»Ô³«ºÅ¤Îº´²ì¸©ÍÅÄÄ®¤Ç¸ø³«
¡¡ÌÀ¼£´ü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÍÅÄ¾Æ¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¸øÊçÅ¸¡ÖÂè121²óÍÅÄ¹ñºÝÆ«¼§Å¸¡×¡Êº´²ì¸©¡¢ÍÅÄÄ®¤Ê¤É¼çºÅ¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë¤Î¿³ºº·ë²Ì¤¬3Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Èþ½Ñ¹©·ÝÉÊ¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§ÉôÌç¤Ï±º¶¿Àµ°ìÏº¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¡áÉðÍº»Ô¡¢»º¶ÈÆ«¼§´ïÉôÌç¤ÏÃæ¸¶¿¿´õ¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¡áÄ¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ô¡á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºÇ¹â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆþÁªºî¤ä½ÐÉÊºî¤Ï¡¢ÍÅÄÆ«´ï»Ô¤¬³«¤«¤ì¤ë29Æü¤«¤é5·î6Æü¤Þ¤ÇÍÅÄÄ®Æâ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿±º¶¿¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Öµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢Ç´ÅÚ¤ò¤Ò¤â¾õ¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÀ®·Á¤·¤¿¡ÖÉ³¡Ê¤Ò¤â¡Ë¤Å¤¯¤ê¡×¤Îµ»Ë¡¤ò»È¤Ã¤¿Âç·¿¤Î´ï¡£¿³ºº°÷¤«¤é¡Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î»ý¤ÄË¤«¤µ¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿´ï¤Î·Á¤ÎÃæ¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ãæ¸¶¤µ¤ó¤Î¡ÖµÞ¿Ü¤È¤ê¤É¤ê¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇò¤¤¿§¹ç¤¤¤ÇÂç¤¤µ¤ä·Á¤¬°Û¤Ê¤ëµÞ¿Ü6ÅÀ¤Ç¹½À®¡£¼ÂºÝ¤Ë±ÕÂÎ¤òÃí¤¤¤ÀºÝ¤ÎÃí¤®¸ý¤Î¡ÖÀÚ¤ì¡×¤ÎÎÉ¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡ÖÆâÉô¤ÎÃã¤³¤·¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¡¢¤Õ¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Èþ½Ñ¹©·ÝÉÊ¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§ÉôÌç¤ÇÆþÁª°Ê¾å¤Î72ºîÉÊ¤È¡¢»º¶ÈÆ«¼§´ïÉôÌç¤Î¾å°Ì5ºîÉÊ¤Ï¸©Î©¶å½£Æ«¼§Ê¸²½´Û¤Ç¸ø³«¡£»º¶ÈÆ«¼§´ïÉôÌç¤ÎÁ´78ºîÉÊ¤Ï¸©Æ«¼§´ï¹©¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡£
¡¡¡Ê»å»³¿®¡Ë