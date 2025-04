東京ディズニーランドでは、2025年4月8日(火)から6月30日(月)までの期間、「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催!

「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、ドナルドが夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場。

メインとなるパレード『クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!』もよりいっそう盛り上がります☆

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!

公演期間:2025年4月8日(火)〜6月30日(月)

公演場所:パレードルートおよびキャッスル・フォアコート

公演時間:約35分(1日1〜2回)

フロート台数:6台

出演者数:約65名

出演キャラクター:ドナルドダック、ミッキーマウス、ミニーマウス、デイジーダック、ピートほか

「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」は、ドナルドの夢の中で、ディズニーの仲間たちがドナルドを褒め称え、ゲストの皆様と一緒にお祭り騒ぎで楽しむパレードです。

フロートには、ドナルドが夢の中で生み出した自身のファンであるたくさんのクワッキーダックの要素が新たに加わり、フロートを彩ります!

2024年にこのパレードで東京ディズニーリゾートのエンターテイメントに初登場したピートは、ドナルドの1番の親友となってセレブレーションのリーダーを買って出ます。

そのピートを先頭に、ドナルドの乗ったフロートがキャッスル・フォアコートに到着すると、ドナルドへの賞賛は最高潮に☆

キング・オブ・スーパースターの誕生をみんなでお祝いします。

“クワッキーセレブレーション”を先導するフロート

先頭のフロートは“クワッキーセレブレーション”を先導!

ドナルドの1番の親友としてこのセレブレーションのリーダーを買って出たピートが搭乗しています。

パレードの先頭でクワッキーダックを集めたピートのフロート。

ダックシティのスーパースター、ドナルドをお祝いします☆

最高の友達・ドナルドを讃えるフロート

最高の友達・ドナルドを讃えるフロート。

「ミッキーマウス」

「ミニーマウス」

「プルート」

「デイジーダック」が乗っています。

「デイジーダック」はパレード後半で6台目のフロートに移動します。

最高のシェフ・ドナルドを絶賛するフロート

3台目は、

食いしん坊の「チップ」、

「デール」が、最高のシェフである「ドナルドダック」を絶賛するフロート。

おいしいものであふれた楽しいフロートです。

「クラリス」も乗っています。

スポーツ万能なドナルドを讃えるフロート

4台目はスポーツ万能、マッチョでクールで心優しい「ドナルドダック」を讃えるフロート。

「グーフィー」が搭乗しています。

偉大な映画スター・ドナルドを讃えるフロート

5台目は歌って踊れる、偉大な映画スターである「ドナルドダック」を讃えるフロート。

「ホセ・キャリオカ」と、「パンチート」が搭乗しています。

偉大なるドナルドのフロート

6台目は偉大なる「ドナルドダック」のフロート。

特別なセーラーコスチュームを着た「ドナルドダック」が乗っています。

キャッスル・フォアコートで「ドナルドダック」がキング・オブ・スーパースターになる戴冠式が行われると、王冠とマントをつけた姿も披露☆

キング・オブ・ スーパースターの誕生をみんなでお祝いしながらパレードルート を一周し、パレードは進んでいきます。

シェフ界、マッチョ界、ムービー界・・・なんでもなんでも「ドナルドダック」がナンバーワンのエンターテイメント!

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!は2025年4月8日から公演です。

第4弾は「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ 第4弾は「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ 続きを見る

©Disney

※エンターテイメントプログラムは、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」パレード appeared first on Dtimes.