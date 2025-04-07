¥¿¥ÆÆÉ¤ßÈÇ¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¬LINE¥Þ¥ó¥¬¡¢ebookjapan¤ÇÇÛ¿®³«»Ï
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦º´²ìºê¤·¤²¤ë»á¡¿ÆéÅç¥Æ¥Ä¥Ò¥í»á(SQEX¥Î¥Ù¥ë¡¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©)¡¢¥Þ¥ó¥¬ÆãÆ£ÏÂ¼ù»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ë～¤¿¤À¤ÎÅÄ¼Ë¤Î·õ½Ñ»ÕÈÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÂçÀ®¤·¤¿Äï»Ò¤¿¤Á¤¬²¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤·ï～¡×¤ÎWebtoonÈÇ(¥Õ¥ë¥«¥éー½ÄÌ¡²èÈÇ)¤ò¡¢4/5¤è¤êLINE¥Þ¥ó¥¬¡¢ebookjapan¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¡¢30ÏÃÊ¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£1ÏÃ¤«¤é3ÏÃ¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ë～¤¿¤À¤ÎÅÄ¼Ë¤Î·õ½Ñ»ÕÈÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÂçÀ®¤·¤¿Äï»Ò¤¿¤Á¤¬²¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤·ï～¡×¤Ï¡¢ÃæÀ¤É÷¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÀ¤³¦¤ÎÊÒÅÄ¼Ë¤Ç¾®¤µ¤ÊÆ»¾ì¤ò¹½¤¨¡Ö¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Èà¤òÊé¤¦¤«¤Ä¤Æ¤Î¶µ¤¨»Ò¤«¤é¤Î¸å±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Îà¤Þ¤ì¤Ê·õ¤ÎºÍÇ½¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£
¡¡¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÈÇ¤Ï2021Ç¯¤«¤é¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥êー¥ººîÉÊ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï700ËüÉô¤ò±Û¤¨¡¢4·î5Æü¤«¤é¤Ï¸¶ºî¥Î¥Ù¥ëTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢LINE¥Þ¥ó¥¬¤Î¥Úー¥¸
¢¢ebookjapan¤Î¥Úー¥¸
(C)SS,TN/SQEX (C)KS(AS)