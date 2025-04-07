º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¡¼Íî¤Á´íµ¡Ã¦¤·¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×¡Ä2ÀïÏ¢Â³KO¤«¤é¥¬¥é¥ê¡¢5²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê
¡¡²ÝÂê¤À¤Ã¤¿À©µåÆñ¤ÏÂ¿¾¯¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¸¢Æ£Çî¤Î¡ÖËÛÊü¼çµÁ¡×¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï7·î¤Þ¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤ì¤ì¤ÐËü¡¹ºÐ¤À¤È»×¤¦ÍýÍ³
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ4²ó3Ê¬¤Î0¤ò3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£²áµî2ÅÙ¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¤Ï44.6¡ó¤È52.5¡ó¡£¤Û¤Ü2µå¤Ë1µå¤Ï¥Ü¡¼¥ëµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï60.3¡ó¤Ç2»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤ÏÌó158¥¥í¡£½éÀï¤ÎÌó162¥¥í¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Á°²ó¤Î156¥¥í¤«¤éµåÂ®¤Ï2¥¥í¤Û¤É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é2»î¹ç¤Ç·×4²ó3Ê¬¤Î2¤·¤«¤â¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï5²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤âÀ©µå¤ÈµåÂ®¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£»î¹ç¸å¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç2»î¹ç¤Î·ë²Ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤À¡£5²ó¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï80µå¤¬¥á¥É¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤â¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º3A¹Ô¤¤ÏÌÈ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÅêµåÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²þÁ±¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤¦¤Þ¤¯½¤Àµ¤Ç¤¤¿¡£2ÆüÁ°¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄ¾¤·¤¿¡×¤È¤ÏËÜ¿Í¡£»°ÎÝ´ó¤ê¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿º¸Â¤ò¡¢ËÜÎÝÊý¸þ¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¤Î¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ§À®ÆáÃÒ»á¤Ï¡¢Êá¼ê¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡ÖÀµÊá¼ê¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ê30¡Ë¤«¤é¡¢Âè2Êá¼ê¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥Ð¡¼¥ó¥º¡Ê35¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£½é²ó¤ËÀèÆ¬¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÈÂ³¤¯¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ËÂ®µå¤òÄËÂÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÊÑ²½µå¤òÂ¿Åê¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡¥¹¥ß¥¹¤ÏÂÇ·â¤È¸ª¤Î¶¯¤µ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ÀµÊá¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¡¼¥ÉÌÌ¤Ï¥Ð¡¼¥ó¥º¤¬¾å¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ð¡¼¥ó¥º¤Î¹¥¥ê¡¼¥É¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÆ±Î½¤Î½õ¸À¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÏÆÃÇÉ°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö4·î1Æü¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏËÜµòÃÏ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡Ê31¡Ë¤ÎÅêµå¤ò¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î²£¤«¤é¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤Î¥¹¥Í¥ë¡Ê32¡Ë¤¬ÄÌÌõ¤ò²ð¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï160¥¥í¤Î¹äÂ®µå¤òÉð´ï¤Ë¡¢Ëâµå¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÍîº¹¤ÎÂç¤¤Ê¥«¡¼¥Ö¤òÁà¤ë¡£Åêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬º´¡¹ÌÚ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥Í¥ë¤Ï¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÎÅêµå¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ëµ»½ÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ÎÆü¤Î¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÏÂ®µå¤È¥«¡¼¥Ö¤¬ºã¤¨¤Æ5²ó¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¤È¤Û¤Ü´°àú¤ÊÅêµå¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£2²ó¤â¤¿¤º¤ËKO¤µ¤ì¤¿Á°²óÅÐÈÄ¤Î2Æü¸å¤À¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ï¶Á¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÆÃÇÉ°÷¡Ë
¡¡¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢Ãæ6Æü¤ÇÆüËÜ»þ´Ö13Æü¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Åìµþ³«Ëë¤ÇKO¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤È¤ÎºÆÀï¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÊÑ¿È¤¬ËÜÊª¤«ÃíÌÜ¤À¡£