無料のニュースサイトで広告収入を得るモデルに限界を感じ、読者に有料課金を求める「サブスク型」へと舵を切るメディアが現れている。その成功例として世界的に注目されているのが、米紙ニューヨークタイムズだ。同紙の成功要因とは一体何なのか。それに続く成功例はあるのか。海外の権威あるメディア研究者が明かした。取材・文=湯浅大輝(フリージャーナリスト)

世界中のメディアが、自社サイトの会員獲得に四苦八苦している。

ロイタージャーナリズム研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)研究員で英BBCのデジタルシフトに貢献した主要人物の一人、ニック・ニューマン(Nic Newman)氏によると、

「世界の主要な国でニュースに課金する読者は全体の10%程度で、大卒以上のエリートが中心。社会問題に対する関心が高い人や企業の意思決定層、文学や映画、音楽などの芸術を愛する人たちです。この『10%の読者』のニーズをいかに捉えられるかにサブスクの成功の可否がかかっています」

メディアが成功するカギはどこに

無論、その「10%」を引き込むのは容易ではなく、

「基本的に、ニュースそのものは『コモディティ化』しており課金してもらうのは至難の業です。日本で言えばYahoo!やLINEといったプラットフォーム上で記事を無料で読めますから。そうした中でお金を払ってもらおうとすれば『他では絶対に読めない』記事を掲載するしか方法はありません」(同)

カギは「多様性」

欧米の10%の「インテリ」は具体的にどんな媒体を購読しているのか。その成功例の一つといわれているのが、デジタル有料購読者約1080万人を抱える米紙ニューヨークタイムズ(The New York Times、以下NYT)である。

ニューマン氏が注目するのは、NYTが紙媒体の慣習に固執せずデジタル課金読者にとって魅力的なコンテンツを磨き上げた点だ。具体的には、コンテンツの多様性だという。サブスク読者は、調査報道や政治経済の長文分析記事といった、従来の新聞社が重視していた「真面目なコンテンツ」を読むためだけに課金を継続することは少ない。ゲームや料理、スポーツのようなライフスタイル系のコンテンツや、筆者の顔が見える「オピニオン」的記事を充実させることが読者離れを防ぐために不可欠だというのだ。

「NYTはスポーツ専門誌の『The Athletic』と家具・家電の批評媒体の『The Wirecutter』を買収しています。前者はサッカーや野球など主要スポーツの選手移籍報道や分析記事、試合に関するレビュー記事を手掛け、後者は家具・家電商品の詳細なレビューを忖度なしで掲載する。NYTのサイト上で、政治経済の骨太な報道とは毛色の違うこれらのコンテンツを楽しめることで、若年層を含めた多様な読者にリーチできています」(ニューマン氏)

NYTに続く意外な成功例

国際ニュースメディア協会(International News Media Association)研究員のグレッグ・ピチョッタ(Greg Piechota)氏は、NYTがGoogleやXといったプラットフォーマーに頼らず、読者の直接の流入を増やす施策を打っていることに着目している。

「有料会員を増やすためには『自社のファン』をいかに育てられるかが全てと言っていいでしょう。GoogleやXなどを通して流入する読者よりも、『直接サイトに訪れる読者』を増やす方が、会員獲得には効果的です。その点、NYTは直接流入する読者を増やすことに熱心。ブランド広告やウェブサイト・アプリのUX/UI向上のための投資額は平均的なメディアよりも10%程度高い(対販管費)と推察されます。『サブスク読者ファースト』を貫いているということです」

とはいえ、NYTのように資本力があり、記者の数も多い巨大な新聞社ばかりが成功しているわけではない。世界を見渡せば、調査報道やオピニオン、文芸に定評のある雑誌系メディアも健闘している。

ニューマン氏が紹介するのは、フランスの調査報道専門ニュースサイトのメディアパート(Mediapart)だ。2008年に創刊された同サイトはネット専門媒体で広告収入は「ゼロ」だが、約22万人のサブスク会員に支えられている。

湯浅大輝(ゆあさ だいき)

フリーランスジャーナリスト。同志社大学在学中に米アリゾナ州立大学へ交換留学。卒業後、記者としてのキャリアを開始し、経済メディア、小売専門誌を経て独立。教育、小売、海外スタートアップ、国際情勢、インフラなど多様なテーマを取材・執筆している。過去携わった書籍に『フリースクールを考えたら最初に読む本』(主婦の友社)、主な特集記事に「出生数75.8万人の衝撃」「奈良のシカ」(ともにJBpress)、「リニア 20世紀最後の巨大プロジェクト」(NewsPicks)、「精肉MDの新常識」(ダイヤモンド・チェーンストア誌)など。

デイリー新潮編集部