関東地方で地震 千葉 茨城で最大震度3 東京 埼玉でも震度1 千葉東方沖震源 津波の心配なし
4月7日午前9時52分頃、茨城県、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さは約30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市と潮来市、それに神栖市、千葉県の銚子市と旭市、それに香取市です。
【各地の震度詳細】
■震度3□茨城県 茨城鹿嶋市 潮来市 神栖市
□千葉県銚子市 旭市 香取市
■震度2□茨城県 土浦市 石岡市 稲敷市 行方市 鉾田市 小美玉市
□千葉県東金市 匝瑳市 山武市 多古町 東庄町 芝山町 横芝光町 千葉若葉区 成田市 八街市
■震度1□茨城県 龍ケ崎市 常総市 取手市 つくば市 守谷市 筑西市 坂東市 かすみがうら市 桜川市 つくばみらい市 美浦村 阿見町 利根町 水戸市 日立市 笠間市 ひたちなか市 那珂市 茨城町 大洗町 城里町 東海村
□千葉県大網白里市 神崎町 九十九里町 一宮町 長南町 千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉緑区 千葉美浜区 野田市 千葉佐倉市 習志野市 柏市 八千代市 鎌ケ谷市 浦安市 四街道市 印西市 白井市 富里市 酒々井町 栄町 君津市
□栃木県真岡市
□埼玉県春日部市 宮代町
□東京都東京千代田区
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。