4月7日午前9時52分頃、茨城県、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さは約30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市と潮来市、それに神栖市、千葉県の銚子市と旭市、それに香取市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

茨城鹿嶋市 潮来市 神栖市

□千葉県

銚子市 旭市 香取市

■震度2

□茨城県

土浦市 石岡市 稲敷市

行方市 鉾田市 小美玉市

□千葉県

東金市 匝瑳市 山武市

多古町 東庄町 芝山町

横芝光町 千葉若葉区 成田市

八街市

■震度1

□茨城県

龍ケ崎市 常総市 取手市

つくば市 守谷市 筑西市

坂東市 かすみがうら市 桜川市

つくばみらい市 美浦村 阿見町

利根町 水戸市 日立市

笠間市 ひたちなか市 那珂市

茨城町 大洗町 城里町

東海村

□千葉県

大網白里市 神崎町 九十九里町

一宮町 長南町 千葉中央区

千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉緑区

千葉美浜区 野田市 千葉佐倉市

習志野市 柏市 八千代市

鎌ケ谷市 浦安市 四街道市

印西市 白井市 富里市

酒々井町 栄町 君津市

□栃木県

真岡市

□埼玉県

春日部市 宮代町

□東京都

東京千代田区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。