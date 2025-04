【特別コラボ漫画】 4月7日 公開

講談社は4月7日、武田スーパー氏による「だれでも抱けるキミが好き」と志岐佳衣子氏による「ぴゅあ0.01mm」の特別コラボマンガをヤンマガWebにて公開した。

本作はヤンマガ春のセクシー祭り「淫らな純愛フェア」の一環として実施された、”性欲つよつよ女子”2作のコラボ作品。17歳当時の「ぴゅあ0.01mm」日野と土屋が、「だれ抱け」のアガワとゴトーとすれ違う……という読み切り作品となっている。

なお、両作品は現在ヤンマガWebにて無料話増量の対象となっているほか、それぞれ最新刊を購入して応募することで、コラボイラストを使用したアクリルボードが当たるキャンペーンも実施されている。

「『だれでも抱けるキミが好き』×『ぴゅあ0.01mm』特別コラボ漫画」のページ

「週刊ヤングマガジン19号」より

