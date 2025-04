ウェスティンホテル横浜にて、旭酒造の「獺祭」5種を特別価格で楽しめる、期間限定テイスティングイベントを開催。

ブランドディレクターを招いてのペアリングディナーイベントも、一夜限りで開催されます!

期間:2025年4月12日(土)〜5月24日(土)

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」が、旭酒造とコラボレーション。

ホテル3階の創作和食レストラン「喫水線」にて、期間限定のテイスティングイベントが開催されます。

旭酒造は、山口県を代表する日本酒ブランド「獺祭(だっさい)」を手掛ける酒蔵。

「獺祭」は、酒米の王様とも称される「山田錦」を100%使用し、精緻な精米技術と革新的な挑戦を重ねることで生まれる銘酒です。

フルーティーな香りと澄んだ後味が特徴の「獺祭」は、日本酒に馴染みの薄かった若い世代や女性にも広く支持され、その品質は国内外でも高く評価されています。

「喫水線」の料理長・天田内氏が、「獺祭」の持つ奥深い魅力を料理とともに存分に引き出す今回のコラボレーション。

「獺祭」の繊細で芳醇な味わいを存分に堪能できる、特別な体験が提供されます!

また、2025年5月23日には「獺祭」ブランドディレクター松藤直也氏を招き、一夜限りのペアリングディナーも実施予定です☆

期間:2025年4月12日(土)〜5月24日(土)

旭酒造担当者登壇:2025年4月12日(土)、19日(土)、26日(土)、5月3日(土)、10日(土)、17日(土)、24日(土)

時間:12:00〜20:00(旭酒造担当者の登壇は上記の12:00〜15:00)

料金:5種(各30ml 計150ml)1,000円(税・サ込)

ホテル3階「喫水線」にて開催するテイスティングイベントには、「新生獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分」や「獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分」が登場。

ほかにも「獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分」や「獺祭 純米大吟醸45」が用意されます。

さらに、獺祭の醗酵技術を活かした「獺祭新生甘酒」も楽しめ、計5種類の「獺祭」を特別価格で味わえるイベントです!

また、開催中の2025年4月12日・19日・26日・5月3日・10日・17日・24日の7日間は、旭酒造の担当者が登壇する企画を用意。

「獺祭」の魅力や酒造りへの想いを、担当者から直接聞くことができる、貴重な機会です☆

獺祭×喫水線 ペアリングディナー

期間:2025年5月23日(金)

時間:19:15〜(19:00〜受付開始)

料金: 25,000円(税・サ込)

2025年5月23日は、一夜限りの「獺祭×喫水線 ペアリングディナー」を開催。

喫水線の料理長・天田内氏による、旬の地元の素材を使った季節感溢れる和食と「獺祭」の贅沢なペアリングが楽しめます!

全6品のコースは地産地消のコンセプトをもとに「初鰹のお造り」や「鱧カツ」など、初夏の旬の味覚と生シラスや金目鯛など、地元神奈川県産の食材をふんだんに使用。

「獺祭」との絶妙な調和を追求した、料理の構成です。

日本酒は、全部で5種用意し、それぞれの味わいの奥深さや違いを心ゆくまで堪能できます☆

究極の精米技術によって生まれる希少な「獺祭 磨き その先へ」をはじめ、「新生獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分」「獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分』などを用意。

さらに「獺祭 梅酒 純米大吟醸磨き二割三分仕込み」や「純米大吟醸 磨き二割三分 獺祭 美酔」も味わえます。

また、当日は旭酒造のブランドディレクター・松藤直也氏をゲストスピーカーとして招待。

日本酒の味わい方や酒造りへの情熱が語られる、貴重なひとときに参加できます!

旭酒造の「獺祭」5種を特別価格で楽しめるテイスティングイベントに、一夜限りのディナーイベントも開催。

ウェスティンホテル横浜の「獺祭」テイスティングイベントは、2025年4月12日〜5月24日まで開催です!

