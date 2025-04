監修医師:

大分大学医学部卒業後、救急含む総合病院を中心に初期研修を終了。内分泌代謝/糖尿病の臨床に加え栄養学/アンチエイジング学が専門。日本内科学会認定医、日本内分泌学会専門医、日本糖尿病学会専門医。

水泳肩の概要

水泳肩(Swimmer’s Shoulder)は、競泳選手や水泳を頻繁に行う方々に多く見られる肩の痛みや障害の総称です。肩の前側や外側に痛みを感じることが特徴で、ひどくなると日常生活にも支障をきたすことがあります。

水泳という競技の特性上、腕を上げて前方に回す動作を繰り返すため、肩関節に大きな負担がかかります。この負担が蓄積することで、肩周囲の筋肉や腱に炎症や損傷が生じることがあります。特に、クロールやバタフライのストロークでは肩関節を大きく動かすため、水泳肩のリスクが高まりやすく、注意が必要です。

水泳肩の原因

水泳肩の原因は主に以下の3つが考えられます。

反復的なストローク

不適切な泳ぎ方

肩周りの筋力のバランスが崩れている

反復的なストローク

競泳選手は1週間に数万回ものストロークを行うため、肩に大きな負担がかかります。この反復的なストロークにより、肩の筋肉や腱などの組織に目に見えないほどの小さな損傷が生じ、それが蓄積することで、痛みが発生することがあります。特に、クロール、バタフライなどの腕を大きく回す泳法では、肩への負担が大きくなります。また、練習量が急激に増えた場合や、十分な休息を取らずに練習を続けた場合にも発症するリスクが高まるため注意が必要です。

不適切な泳ぎ方

不適切な泳ぎ方も水泳肩の原因となります。ストロークの技術が適切でないと、肩に不均等な負担がかかり、特定の場所に負担が集中してしまいます。その結果、痛みや障害が起こりやすくなります。例えば、腕の入水角度が適切でない、体幹がうまく使えていない、ストローク中に肩が過度に内旋している(内側にねじれる)などのフォームの乱れは、肩への負担を増大させます。特に、クロールやバタフライといったストロークでは、肩の動きが大きいため、正しいフォームを習得することが水泳肩の予防につながります。

肩周りの筋力のバランスが崩れている

肩周りの筋力バランスの崩れも水泳肩の原因の一つです。 肩周辺の筋肉は、それぞれが異なる役割を担っており、バランスよく働くことで、肩関節を安定させています。しかし、肩周りの筋肉の強さや、柔軟性のバランスが崩れていると、肩の動きがスムーズに行えなくなり、特定の筋肉や腱に過剰な負担がかかってしまいます。これにより、肩の痛みを引き起こすことがあります。特に、ローテーターカフと呼ばれる、肩の深層にある4つの筋肉(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)の強化が不十分だと、肩の安定性が低くなり、痛みが生じやすくなります。

水泳肩の前兆や初期症状について

水泳肩の症状は、初期の段階から徐々に進行していくことが多く、早期発見と適切な対処が重要です。

初期症状の主なものとしては、以下のようなものが挙げられます。

肩の前側や外側に感じる痛み

肩の動かせる範囲(可動域)の制限

肩を動かしたときの違和感や音

初期症状として多いのは、肩の前面や外側に感じる痛みです。この痛みは、ストローク中やストローク後に悪化する傾向があります。最初は泳いでいるときだけ痛みを感じることが多いですが、症状が進行すると日常生活でも痛みを感じるようになることがあります。

また、肩の動かせる範囲(可動域)が制限されることも特徴的な症状です。腕を上げる動作や、後ろに回す動作が困難になることがあります。

さらに、肩を動かしたときの違和感や音も症状として現れることがあります。 肩を動かすと、「ゴリゴリ」「ミシミシ」といった音がしたり、ひっかかるような感じがしたりすることがあります。これは、肩関節の内部で、炎症を起こした腱や滑液包(関節の動きを滑らかにする袋状の組織)がこすれ合うことによって起こります。

これらの症状は、練習量が増えたときや、長時間の練習後に特に顕著になることがあります。

受診すべき診療科目

上記のような水泳肩の症状が見られる場合には、整形外科やスポーツ整形外科を受診することをおすすめします。整形外科では、医師による適切な診断と治療方針の決定が行われます。また、スポーツ整形外科はスポーツ障害を専門としています。このため、競技特性を理解した上での診断と治療が期待できます。

水泳肩の検査・診断

水泳肩の診断では、まず医師が症状について詳しく質問します。いつから、どのような痛みがあるのか、どのようなときに痛みが強くなるのか、過去に肩を痛めたことがあるか、などを具体的に伝えましょう。水泳の練習状況や泳法などについて詳しく確認されることもあります。

その後、医師は実際に肩を触ったり(触診)、動かしたりして(運動検査)、痛みの場所や程度、肩の可動域、筋力などを確認します。

さらに詳しく調べるために、レントゲン検査やMRI検査などの画像検査を行うこともあります。

レントゲン検査では、骨折や変形がないか、骨と骨の間隔が狭くなっていないか、などを確認します。また、MRI検査では筋肉や腱、靭帯、軟骨などのレントゲン検査では写らない組織の状態を詳しく調べることができます。腱板損傷などの水泳肩の原因となるさまざまな病変を発見することができます。

これらの検査結果を総合的に判断し、患者さん一人ひとりに合った治療方針を決定します。

水泳肩の治療

水泳肩の治療には、症状の程度や原因に応じてさまざまな方法があります。

急性期の治療では、まず炎症を抑えることが重要です。痛みがある場合は、一時的に練習を休止または制限し、アイスパックなどで冷やすことが推奨されます。また、鎮痛剤の使用が必要になることもあります。

理学療法も重要な治療法の一つです。専門の理学療法士による治療では、ストレッチや筋力トレーニングを通じて、肩の筋肉のバランスを整えていきます。特にローテーターカフの強化や、肩甲骨周辺の筋力トレーニングが重要です。

また、泳法の修正も必要なことがあります。コーチや理学療法士と相談しながら、ストロークの技術を見直し、肩への負担が少ない泳ぎ方を身につけるとよいでしょう。

重症例では、投薬治療や注射療法が必要になることもあります。ごくまれに、手術が必要になるケースもありますが、多くの場合は保存的治療で改善が見られます。

水泳肩になりやすい人・予防の方法

水泳肩は、競泳選手に多く見られる症状ですが、日常的に水泳を行う方も注意が必要です。例えば、以下のような方がなりやすい傾向にあります。

競泳選手や水泳を頻繁に行う方

練習量が急激に増えた方

泳法の技術が未熟な方

肩周りの筋力が不足している方

過去に肩の障害があった方

水泳肩の予防

予防のためには、以下のような対策が重要です。

まず、適切なウォーミングアップとクールダウンを行うようにしましょう。練習前のストレッチや軽い運動で、肩周りの筋肉をほぐすことが大切です。また、練習後のクールダウンで、疲労回復を促進することも重要です。

次に、計画的な練習を行うようにしましょう。練習量を急激に増やすことは避け、徐々に強度を上げていくことが推奨されます。また、練習の合間に十分な休息を取ることも大切です。

さらに、肩周りの筋力トレーニングも重要な予防法です。ローテーターカフや肩甲骨周辺の筋力を強化することで、肩の安定性を高めることができます。

最後に、泳法の改善も予防につながります。コーチの指導を受けながら、正しいストローク技術を身につけることで、肩への負担を軽減することができます。

これらの予防策を適切に行うことで、水泳肩のリスクを大幅に減らし、長く水泳を楽しむことができるでしょう。もし、肩に痛みや違和感が続く場合には放置せず、早めに整形外科やスポーツ整形外科を受診し、医師のアドバイスを受けることをおすすめします。





