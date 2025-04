ウェスティンホテル横浜に、爽やかな初夏の薫りと旬の恵みを楽しめる、期間限定メニューが登場。

館内のレストランやバーにて、初夏の限定メニューが提供されます!

ウェスティンホテル横浜「初夏の訪れを祝う季節限定メニュー」

期間:2025年4月26日(土)より順次

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」に、初夏の訪れを祝う季節限定メニューが登場。

2025年4月26日より、館内のレストランおよびバーにて、初夏のメニュープロモーションが展開されます。

アフタヌーンティーやランチ・ディナーコース、カクテルなど、さまざまな形で季節の味わいを堪能できる企画です☆

23階 ロビーラウンジ「フラワーアフタヌーンティー -In Bloom-」

日程:2025年4月26日(土)〜6月12日(木)

時間:11:30〜/ 13:45〜/ 16:00〜(三部制・100分)

料金:平日 8,000円 / 土日祝 9,000円(税・サ込)

場所:23階 ロビーラウンジ

ホテル23階のロビーラウンジでは、2025年4月26日〜6月12日までの期間「フラワーアフタヌーンティー -In Bloom-」が提供されます。

スイーツには、季節のフルーツと花の香を取り入れた、華やかなラインナップ5品が登場。

「オレンジフラワーウォーターとレモンタルト」や「ジャスミンと蜂蜜マンゴームース」などが楽しめます。

キュートな富士山の「ピスタチオバターサンド」は、会場となる23階のロビーラウンジから見える富士山をイメージした一品です☆

セイボリーは旬の素材を合わせ、初夏にふさわしいメニューがラインナップ。

静岡・朝霧高原特産の「萬幻豚のリエット」や「大山鶏のラグー 三か日みかんゼリー」「新玉ねぎとじゃがいもの冷たいスープ エディブルフラワー ライスパフ」などが登場します。

また、ウェルカムドリンクとして、ピーチと桜の香りが漂う爽やかな「サクラブロッサムスカッシュ」を提供。

さらに、土日祝日限定メニューとして、特製パフェも楽しめます!

23階 ロビーラウンジ「フラワーナイトアフタヌーンティー -In Bloom-」

日程:2025年4月26日(土)〜6月12日(木)

時間:18:00〜20:00(最終入店)

料金:3つのフリーフロープラン(2時間制)

ライト8,000円(税・サ込)内容:ノンアルコールスパークリングワイン、ノンアルコール赤・白ワイン、ソフトドリンク、コーヒー・紅茶27種)スタンダード9,000円(税・サ込)内容:スパークリングワイン、赤・白ワイン、ソフトドリンク、コーヒー・紅茶27種)プレミアム12,000円(税・サ込)内容:シャンパン、赤・白ワイン、ソフトドリンク、コーヒー・紅茶27種)

※飲み物のラストオーダーは30分前

※料金はすべて税・サービス料込み

場所:23階 ロビーラウンジ

ロビーラウンジで提供するアフタヌーンティーに、夜のメニューも登場。

「フラワーナイトアフタヌーンティー -In Bloom-」では、ほのかな花の香りを取り入れたスイーツやセイボリーを楽しめます。

旬の食材をふんだんに使った、お酒と相性の良いメニューを用意。

「ジャスミンと蜂蜜マンゴーのムース」や「菜の花のスープ ジャスミンの香り」「湘南ゴールドとアメーラトマトのカプレーゼ」などの料理が提供されます。

ドリンクは、ノンアルコールドリンクからシャンパンまで選べる、3つのプランから選択可能です☆

3階 喫水線「皐月の馳走 ランチ/ディナーコース」

日程:2025年4月26日(土)〜5月25日(日)

時間:

・ランチ 11:30〜14:30 (L.O. 14:00)

・ディナー 17:30〜22:00(L.O. 21:30)

・喫茶(コーヒー&アイスクリーム)15:00〜17:00(L.O. 16:30)

料金:ランチコース 6,000円 / ディナーコース 10,000円(税・サ込)

場所:3階 喫水線

ホテル3階の喫水線では、神奈川の初夏の味覚を堪能できるランチコース・ディナーコースを提供。

メニューはタデ塩を添えた「稚鮎と山菜の天ぷら」や「三浦産真蛸の湯引き」「湘南しらす茶飯」など、季節の味わいをたっぷり味わえます!

メインディッシュとして、ランチコースは「鮎並の唐揚げ 湯葉と季節の野菜 青のり餡」、ディナーコースは「国産牛のすき焼き喫水線仕立て 卵黄ソース トリュフ 柚子胡椒」を用意。

コースの締めくくりには、神奈川の山の恵みを味わう「足柄抹茶のムース 桜桃 豆乳のアイスクリーム」が登場します☆

3階 喫水線「松花堂御膳」

期間:2025年4月26日(土)〜5月25日(日)

時間:11:30〜14:30 (L.O. 14:00)

料金:5,000円(税・サ込)

場所:3階 喫水線

喫水線では、季節限定メニューとして、神奈川の旬の味覚をふんだんに詰め込んだ「松花堂御膳」も用意。

神奈川県産の鱒の柚庵焼きや季節野菜の天ぷらのほか、釜揚げしらすにやまゆりポーク 、三崎港で水揚げされた鮮魚を使った彩り豊かな一折です。

食事の締めくくりには、濃厚な足柄抹茶のムースを楽しめます!

3階 喫水線「和のアフタヌーンティー 〜新緑〜」

期間:2025年4月26日(土)〜5月25日(日)

時間:15:00〜17:00 (L.O. 16:30)

料金:4,800円(税・サ込)

場所:3階 喫水線

喫水線には、新緑の季節に相応しい和のスイーツとセイボリーを盛り込んだ、和風のアフタヌーンティーもラインナップ。

キウイ・メロン・青りんごなど鮮やかなグリーン色のフルーツに加え、お茶、笹の香りや山椒を効かせたメニューが初夏の爽やかな風を感じさせます☆

23階 コード・バー「大伴祐司氏によるコンペティション優勝カクテルイベント」

日程:2025年4月25日(金)

時間:15:00〜24:00 (L.O. 23:00)

料金(税・サ込):

・レミーマルタン オリジナルカクテル(3種) 2,500円

・ペアリングフィンガーフード(5種)2,000円

※2025年4月25日〜5月25日まで特別カクテル2種(各2,500円)を提供

場所:23階 コード・バー

2025年4月25日はホテル23階のコード・バーにて、オリジナルカクテル3種を提供する、特別なゲストイベントを開催。

ゲストには、世界的なコニャックメゾン「レミーマルタン」が開催した、2024年のコンペティションにて日本大会チャンピオンに輝いた大伴祐司氏を迎えます!

カクテルのほかに、この日はフィンガーフードメニュー5種も用意。

眼下に広がる横浜の夜景とともに、レミーマルタンの特別なカクテルを堪能できるイベントです。

また、2025年4月25日〜5月25日までの期間中は、大伴氏によるオリジナルカクテル2種類が提供されます☆

23階 コード・バー「パローマの日」記念特別カクテル

期間:2025年5月1日(木)〜6月30日(月)

時間:19:00〜24:00 (L.O. 23:00)

料金:各2,500円(税・サ込)

場所:23階 コード・バー

郵便番号にちなんだ地名のカクテルが提供される、23階のユニークなコード・バーでは、2025年5月より「パローマの日」にちなんだオリジナルカクテルを用意。

「パローマの日」は、メキシコの代表的なテキーラベースのカクテル「パローマ」を讃える記念日です。

そんな「パローマの日」にぴったりの特別なカクテル2種が期間限定で提供されます!

「El camino de Yokohama」(横浜への道)

1888年にメキシコと国交を結んだ際、横浜は日本の国際交流の玄関口として、重要な役割を果たしました。

バーテンダー岩井がその歴史的な絆に敬意を表し、メキシコ市場の青い香りと当時のスモーキーな大地の味わいを表現したカクテル「El camino de Yokohama」が仕上げられます。

「El viento de Yokohama」(横浜の風)

横浜は明治時代に貿易港として開港し、お茶の輸出が始まりました。

「El viento de Yokohama」は、そんな横浜の港の潮風と歴史をイメージしています。

煎茶と抹茶をベースに、ベリーとグレープフルーツを合わせ、塩味の効いた泡と少しの柚子胡椒をプラス。

和の風味にラテンアメリカの色合いが交わる、バーテンダー白尾の渾身の一杯です!

爽やかな初夏の薫りと旬の恵みを楽しめる、初夏のメニュープロモーション。

ウェスティンホテル横浜の「初夏の訪れを祝う季節限定メニュー」は、2025年4月26日より館内レストランおよびバーにて順次展開です☆

