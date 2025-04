【「Marathon」プレイ映像】 4月13日 公開予定

Bungieは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)用脱出シューター「Marathon」のプレイ映像を4月13日に公開することを明らかにした。

「Marathon」は、「Halo」や「Destiny」を手がけた同社にとって10年以上ぶりの完全新規プロジェクトとなる、チーム制の脱出シューターゲーム。AR技術を採用したARG(代替現実ゲーム)の一環として発売が予定されている。

謎めいた惑星タウ・セティIVを舞台にした「Marathon」では、プレーヤーは過酷な惑星環境を生き抜くために設計されたサイバネティック傭兵「ランナー」のボディを纏い、かつてタウ・セティに存在した失われたコロニーを探索。新たな武器や装備など、数々の貴重な戦利品を探し求めることになる。

4月13日2時より同社の「Marathon」開発チームによるニュースや最新情報などを公開する生配信披露イベントが開催され、ゲームプレイ映像は同イベント内にて公開される予定。ゲームプレイ映像公開日の発表に合わせて、告知トレーラーも公開されている。

【Marathon | 告知トレーラー】

「Marathon」のゲームプレイ公開配信は以下より視聴できる。

(C) 2025 Bungie, Inc. All rights reserved.