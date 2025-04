メズム東京、オートグラフ コレクションが、開業5周年を記念してメズム東京のPodcast番組「夜のバックステージ」ファンミーティングを開催。

公開収録や試飲会、ライブはフォーマンスなどさまざまな企画で、特別な体験ができるひとときが提供されます☆

メズム東京、オートグラフ コレクション「夜のバックステージ」ファンミーティング

開催日時:2025年4月27日(日)13:00〜16:00

申込締切:2025年4月20日(日)

参加費:5,000円(税サ込) ※軽食&ドリンク付き

会場:メズム東京 16階 バンケットルーム

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」

2025年4月27日に開業5周年を迎え、これからも“TOKYO WAVES”をテーマに、ゲストの五感を魅了する唯一無二の体験が届けられます。

そんなメズム東京にて、日頃の感謝の気持ちを込めて、メズム東京のPodcast番組「夜のバックステージ」ファンミーティングを開催。

2025年4月27日には公開収録や試食会、ライブパフォーマンス、タレントによる館内のルームツアーなどの特別な体験ができる企画が用意されます。

MC・ゲスト・タレントと一緒に笑って・語って、メズム東京の魅力をもっと感じられる、特別な午後のひとときが過ごせる5周年記念イベント。

東京のカルチャーやアート、音楽といった多彩な要素を散りばめ、メズム東京らしい体験ができる企画です!

イベント詳細

「メズム東京 夜のバックステージ」は、メズム東京の舞台裏(バックステージ)からお届けするPodcast番組です。

ホテルづくりの裏話やメズム東京で働くタレント達の生の声、色々なホテルに泊まってみた感想などを放送。

メズム東京をより深く・身近に感じながら、ホテルがもっと好きになる音声コンテンツが、カジュアルなトーンで届けられます。

メズム東京を利用されている方も、Podcastを初めて聴く方も、友人や家族とともに気軽に参加できる内容です!

*1 メズム東京では、従業員を「タレント」と呼んでいます

ホテル開業5周年を記念して、Podcast番組の公開収録や試飲会、ライブパフォーマンスなどを盛り込んだファンミーティング。

メズム東京、オートグラフ コレクションの「夜のバックステージ」ファンミーティングは、2025年4月27日開催です!

