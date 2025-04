EIKO（上白石萌歌）ニューアルバムより「Count on me」先行配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■EIKO(上白石萌歌)「Count on me」は自分を信じて前に進むことを肯定するメッセージソング

映画『パリピ孔明 THE MOVIE』で上白石萌歌が演じるEIKOが、4月23日にアルバム『Count on me』をリリース。その表題曲「Count on me」が4月9日に先行配信されることが決定した。

「Count on me」は「私を頼って」という意味。映画内でEIKOが孔明に、孔明がEIKOに。それぞれの信頼関係、絆を表現しつつ、リスナーにとっても、自分自身を信じて前に進んでいくことを肯定して、心の持ちようを強くしてくれる楽曲となっている。

4月23日に同楽曲を含んだ全8曲入りのパッケージ『Count on me』もリリース。初回盤にはCDの楽曲に参加している出演者のパリピ孔明の世界観に寄り添ったトレーディングカードがランダムで封入され、更に同日発売の『パリピ孔明 THE MOVIE』Original Music CollectionとW購入者が応募できるスペシャルライブイベントへのシリアルナンバーも封入される。

スペシャルライブイベントは5月18日に都内某所にて開催される。

リリース情報

2025.04.09 ON SALE

EIKO

DIGITAL SINGLE「Count on me」

2025.04.23 ON SALE

EIKO

ALBUM『Count on me』

2025.04.23 ON SALE

Various Artists

ALBUM『パリピ孔明 THE MOVIE」Original Music Collection』

『パリピ孔明 THE MOVIE』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/paripikoumei-movie

上白石萌歌 OFFICIAL X(旧Twitter)

https://x.com/moka_____k

上白石萌歌 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/moka____k/?hl=ja